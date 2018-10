In acht Monaten zum Einkaufserlebnis

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Acht Monate: Genau so lange hat es vom ersten Spatenstich fürs neue Einkaufszentrum „Am kleinen Kreisel“ in Neuruppin bis zur Übergabe der Räume an die jeweiligen Betreiber gedauert. Am Donnerstag war es so weit. Die Baufirmen und Planer hätten „Großes geleistet“, bestätigte Projektentwickler Hans Harms.

Im 2 000 Quadratmeter großen Rewe-Markt hängen noch die blanken Kabel von der Decke. Doch die Kühlabteilung steht schon. Gleich im Eingangsbereich waren am Donnerstag die Empfangstische für die feierliche Übergabe der Märkte an die Betreiber aufgestellt. Die Bäckerei Thonke, die vor Ort eine Filiale beziehen wird, hatte Snacks vorbereitet. Hans Harms war die gute Laune anzumerken. Er lobte die „konstruktive und faire Zusammenarbeit“ mit allen Beteiligten – den Baufirmen und Planern, den Betreibern der Märkte, aber auch der Stadt und dem Landkreis.

Den Rewe-Markt hat Harms nicht ohne Hintergedanken für den festlichen Akt am Donnerstag ausgewählt. Schließlich handelt es sich um ein besonderes Projekt. Denn dieser besteht aus wiederverwertbaren Rohstoffen, die entsprechend zertifiziert wurden. Mit diesem Vorhaben beteiligt sich Harms auch an einem Wettbewerb der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit. Für Märkte in Wittstock und Pritzwalk gab es dabei bereits eine Gold-Plakette. 2019 hofft der Projektentwickler auch für Neuruppin mit einer solchen Auszeichnung. Wie stolz er auf das Vorhaben ist, zeigte sich am Donnerstag: Harms führte Neuruppins Baudezernenten Arne Krohn und Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt (SPD) durch den Rewe-Neubau und schilderte die technischen Details, wie den Fakt, dass das Gebäude nur durch die Abwärme der Kühlanlage geheizt wird.

Bei den anderen Bauten auf dem Areal zwischen McDonald’s und Dänischem Bettenhaus sieht das anders aus. Sie beziehen ihre Energie klassisch durch Fernwärme. Am Donnerstag war der Woolworth-Markt, in dem es künftig unter anderem Kleidung geben wird, noch komplett leer. Im Medimax dagegen herrschte ein wildes Durcheinander: Die Regale dort wurden bereits aufgebaut. Bei Aldi blieben die Türen am Übergabetag erst einmal noch verschlossen. Doch am 14. November ab 8 Uhr können sich die Ruppiner selbst ein Bild vor Ort machen: Dann eröffnen alle neuen Märkte gleichzeitig. 1 500 Quadratmeter Verkaufsfläche haben Woolworth, Medimax und Aldi jeweils. Das war eine Vorgabe der Stadt Neuruppin, die laut Hans Harms erst für Irritation, dann aber für Freude bei den Betreibern über so viel Platz gesorgt hat. Arne Krohn begründete diese Forderung: Es gebe im neuen Einkaufszentrum durchaus auch Waren, die in der Innenstadt zu haben sind. Mit den nun entstehenden großen zusätzlichen Angebotsflächen soll sichergestellt werden, dass überregionale Kundschaft in die Stadt gelockt wird.

„Es hat alles gepasst, sogar das Wetter“, resümierte Harms. Landrat Reinhardt bestätigte ihm ein gutes Investment. Es sei nicht alltäglich, dass so ein großer Komplex in einer mittelgroßen Stadt wie Neuruppin entsteht. Doch der Projektentwickler hat sich das im Vorfeld genau überlegt: „Es ist ja auch eine ansprechende und aufstrebende Stadt“, bescheinigte er den Neuruppinern. „Wir waren mutig – und wir wurden belohnt.“ Am Übergabetag sei es aber mal an der Zeit „den Fuß vom Gas zu nehmen“. Und dann konnte sich auch Hans Harms ganz in Ruhe Schnittchen, Sekt und dem einen oder anderen Gespräch zuwenden.