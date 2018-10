Polizei sucht weiter nach Zeugen für Gewalttaten

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Polizei sucht weiter nach Zeugen zweier Gewalttaten in der Nacht vom 13. zum 14. Oktober in Frankfurt.

Kurz vor Mitternacht schlugen damals zwei Unbekannte in der Salvador-Allende-Höhe auf einen 42-Jährigen ein, nachdem sie ihn angepöbelt hatten. Wenig später griffen erneut zwei Unbekannte einen 40-Jährigen in der Straße Am Kleistpark an und schlugen auf ihn ein. Anschließend raubten sie seinen Rucksack und einen Roller. Die Täter flüchteten unerkannt. Bisher hätten sich keine weiteren Zeugen gemeldet, so Ingo Heese, Leiter der Pressestelle der Polizeidirektion Ost. Im Fall des Raubes habe der Geschädigte zwar angegeben, „dass es sich um Männer handelte, die akzentfrei deutsch sprachen, konnte die Täter aber nicht näher beschreiben“.

Weiter unklar ist auch eine mögliche Verbindung der Täter im erstgenannten Körperverletzungsdelikt zur Gruppe syrischer Intensivtäter, die in diesem Jahr für eine Reihe von Gewalttaten in Frankfurt verantwortlich war. Die Polizeiinspektion hatte hier zunächst einen entsprechenden Anfangsverdacht geäußert.

Zu einem weiteren Vorfall an dem Abend – eine Schlägerei drei Stunden zuvor an der Haltestelle am Topfmarkt – sind die Ermittlungen unterdessen weitgehend abgeschlossen. Hier seien die Tatbeteiligten bereits tags darauf ermittelt worden. „Mittlerweile wurde die Anzeige vom Geschädigten zurückgenommen“, so Ingo Heese.(thg)