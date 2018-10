Bei Blau-Weiß 90 reift ein Talent heran

Matthias Haack

Rheinsberg Der Fußballkreis Prignitz/Ruppin könnte um eine Fußballerin reicher sein, die das Trikot der Landesauswahl trägt. Am Wochenende fand ein Sichtungslehrgang der U12 in Lindow statt – und mitten drin Fritzi Kollan.

Allein schon das Einladen zur Sichtung sei riesig, freut sich ihr Vereinstrainer Lars Witthuhn. Er führt die Rheinsberger E-Junioren-Fußballer in der Kreisklasse. Die Bilanz: Nach sechs Begegnungen liegen die Blau-Weißen ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenrang hinter Fehrbellin II. Am 3. November könnten die Positionen mit einem Sieg im Duell getauscht werden. Laut Witthuhn ist Fritzi Alexandra Diana Frieda Kollan, so der komplette Name, eine Vorzeigesportlerin, unglaublich einsatzstark und schwungvoll, mehr als ihre Teamkameraden. „Fritzi spielt das dritte Jahr bei uns. Sie kommt als dribbelstarkes Mädchen zum Einsatz, meistens im Mittelfeld.“ Ihr großes Plus: „Sie schlägt solche Haken, wie man es von Arjen Robben kennt.“ Die Parallele zum Bayern-Star ist deutlich zu sehen: Auch Fritzi nimmt primär den linken Fuß. „Wir sind doll zufrieden mit ihren Offensivqualitäten“, schätzt der Coach ein.

Gesichtet wurde Fritzi Kollan in der Schule der Prinzenstadt. Sven Mater vom DFB-Stützpunktteam sprach sie, ein zweites Mädchen sowie auch mehrere Jungen an, ob die Rheinsberger sich nicht mal zum Probetraining in Neuruppin/Kyritz vorstellen mögen. Während die meisten jetzt im Status „Warten“ sind, nahm Linksfuß Fritzi sowohl diese Hürden als auch die neueste: Sichtung für die Landesauswahl der Unter-Zwölfjährigen. Für Ende November wird Auswahltrainerin Sabine Seidel die besten brandenburgischen Mädchen erneut in Lindow zu einem Lehrgang zusammenziehen. Sie hält sich bedeckt, ob die Rheinsbergerin den Sprung schaffte. „Fritzi zählt zum erweiterten Kader. Wir nehmen aber erst Kontakt zu den Eltern auf, wenn eine Entscheidung gefallen ist.“.

Am Dreitage-Kurs zu Beginn der Herbstferien zählte die Trainercrew, der auch Britta Schlüter vom MSV Neuruppin angehört, 18 Talente plus Tagesgästen. Erfreulich aus Sicht der Trainerinnen: Mit drei, vier Linksfüßern ist die Quote in diesem Jahrgang recht hoch, also nimmt Fritzi keine Ausnahmestellung ein. Noch wertvoller ist laut Seidel, dass „wir zwei dabei haben, die beidbeinig schießen“.

„Der FSV Blau-Weiß 90 Rheinsberg ist sehr stolz auf ihre Entwicklung“, sagte Dirk Klose, der sich die Chance nicht nehmen ließ, sie vor Ort zu unterstützen. „Wir hoffen natürlich, dass sie weiterhin zur Auswahlmannschaft eingeladen wird.“ (maha)