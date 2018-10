Neue Kita für Mitte oder West

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Oderstadt sollen bis 2022 mehr als 200 neue Kita-Plätze geschaffen werden. So steht es in der Kinderbetreuungsplanung, die den Stadtverordneten jüngst vorgestellt wurde. Erreicht werden soll dieses Ziel unter anderem durch den Bau einer neuen Kita in Mitte bzw. West.

Die Planung, die Ina Grahl aus dem Amt für Jugend und Soziales in einer gemeinsamen Sitzung von Bildungs-, Jugendhilfe- und Stadtentwicklungsausschuss vorstellte, geht bis zum Jahr 2023 von einer Bedarfssteigerung von 440 Plätzen im Kita- und Hortbereich aus. Der Anstieg ist dabei in allen Altersgruppen zu verzeichnen.

Für die Planung wurde von den Betreuungszahlen der vergangenen Jahre und der aktuellen Bevölkerungsprognose ausgegangen. Laut dieser soll die Zahl der Kinder im Alter von bis zu 12 Jahren bis zum Jahr 2025 um neun Prozent steigen. Für den Zeitraum der Kinderbetreuungsplanung, nämlich 2019 bis 2023, sind das 409 Kinder.

„Ausgehend von dieser Entwicklung werden mittelfristig zusätzlich 200 Betreuungsplätze für Kinder im Alter vor dem Schuleintritt benötigt“, brachte es Ina Grahl auf den Punkt. Kurzfristig, das heißt bis Mitte 2019, könnten 60 Plätze geschaffen werden: So gebe es für 15 neue Tagespflegeplätze Interesse seitens der Träger. Mittels Ausnahmegenehmigungen könnte in bestehenden Einrichtungen zudem die Kapazität um 45 Plätze erhöht werden. Um bis spätestens 2022 weitere 150 Plätze zu schaffen, müsse jedoch eine neue Kita gebaut werden.

Derzeit gibt es in der Stadt 38.Kindertageseinrichtungen (davon acht Horte, in denen ausschließlich Kinder im Grundschulalter betreut werden). Seit 2003 sind alle Einrichtungen in freier Trägerschaft, aktuell sind es 21 Träger. Hinzu kommen zehn Kindertagespflegestellen, zwei Eltern-Kind-Gruppen sowie ein alternatives Hortangebot an der Hansaschule.

Die neue Einrichtung sollte, so Ina Grahl weiter, in Mitte oder West errichtet werden. Beide Stadtteile seien deutlich unterversorgt, während es in Süd eine deutliche Überversorgung mit Kita-Plätzen gebe. Der Neubau soll nach einem Ausschreibungsverfahren durch den Träger errichtet werden. Laut Ina Grahl gebe es bereits erste Angebote.

Im Hortbereich wird erst für die Zeit nach 2022 von einem zusätzlichen Bedarf von über 100 Plätzen ausgegangen. Anders als bei Kitas bestehe hier jedoch ein zwingender Zusammenhang zwischen Hort- und Grundschulstandort. Gewährleistet werden könne die Betreuung an der Grundschule Mitte, der Friedensgrundschule, der Astrid-Lindgren- und Erich-Kästner-Grundschule, der Evangelischen Grundschule sowie der Freien Waldorf- und der Hansaschule. Dafür müssten teilweise Ausnahmegenehmigungen erteilt und Klassenräume als Horträume genutzt werden.

An der Grundschule Am Mühlenfließ in Booßen werde sich die Situation Anfang 2019 mit dem Auszug des Jugendclubs entspannen. Für die Grundschule Am Botanischen Garten, die ab dem Schuljahr 2019/20 wieder dreizügig werden soll, werden ab August 2019 40 Hortplätze in der Kita Matroschka geschaffen. An der Lenné-Grundschule müssen zusätzliche Horträume geschaffen werden, mittelfristig sei eine Containerlösung oder ein Anbau zu prüfen. Für die Meko-Grundschule und die Lessingschule gebe es ab 2020 Kapazitätsprobleme im Hort Oderpiraten, eine Kompensation durch andere Einrichtungen in Neuberesinchen sei möglich.