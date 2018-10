Ausbau Waldemarstraße vertagt

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Von Jens Sell

Der dritte Bauabschnitt der Waldemarstraße wird vorläufig nicht realisiert. Nach heftiger Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung zeichnete sich keine Mehrheit für die Beschlussvorlage ab, unter anderem, weil manche Anlieger damit fünfstellig belastet werden.

Straßenbaubeiträge sind in Strausberg sowie anderswo seit jeher ein Aufreger. Kaum, dass die Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler eine Unterschriftensammlung für deren Abschaffung gestartet hat, meldeten sich mehrere Einwohner von Gladowshöhe und bekannten: „Wir unterschreiben alle.“ Das würden sicher auch gern einige Anwohner des dritten Bauabschnittes der Waldemarstraße tun, denn bei manchen, die von zwei auszubauenden Straßenabschnitten umgeben sind, erreicht der Straßenbaubeitrag schon mal 15 000 Euro. Die Summe nannte Bürgermeisterin Elke Stadeler als Extremfall in der Diskussion der jüngsten Stadtverordnetenversammlung.

Ausgangspunkt der Debatte war eine Beschlussvorlage, die eine überplanmäßige Mittelbereitstellung für den dritten Bauabschnitt der Waldemarstraße in Höhe von 255 000 Euro betraf. Um diesen Betrag steigt der zuvor eingeplante zehnprozentige Anteil der Stadt an den Baukosten. Da die Waldemarstraße als Anliegerstraße gilt, zahlen die Grundstückseigentümer 90 Prozent der Baukosten als Straßenbaubeitrag. Schon in der Septembersitzung berichtete die Bürgermeisterin von „Post von Anwohnern der Waldemarstraße. Sie lehnen den 3. Bauabschnitt ab.“ Es gebe Gesprächsbedarf, der in einer Bürgerversammlung am 24. September befriedigt werde.

In der Oktober-Sitzung lag die Vorlage nun wieder auf dem Tisch. Linken-Stadtverordneter Christian Steinkopf fragte gleich nach: „Worin besteht das Ergebnis der Einwohnerversammlung, gibt es jetzt Zustimmung oder Ablehnung zum dritten Bauabschnitt?“ Elke Stadeler räumte ein: „Es gab Einwände“ und sprach von einer „großen schweigenden Masse“ an Einwohnern sowie von einigen, die schwer betroffen seien. Es gebe viele soziale Probleme, sagte sie, aber schriftlich lägen ihr nach dem Protestbrief keine Einwände vor.

SPD-Fraktionsvorsitzende Sibylle Bock hat mit Anwohnern gesprochen und erwähnte auch belastende Maßnahmen des Wasserverbandes Strausberg-Erkner: „Da wohnen viele ältere Menschen. Es muss geprüft werden, welche Instrumente wir haben, um den Bürgern die finanziellen Ängste zu nehmen“, forderte sie. Zehn Unterschriften trage der Protestbrief, antwortete Elke Stadeler auf Nachfrage von Sonja Zeymer (Pro Strausberg/UfW). „Die Sache immer wieder von der Tagesordnung zu nehmen, löst das Problem nicht“, appellierte die Bürgermeisterin an das Stadtparlament, „wenn wir Ratenzahlung anbieten, müssen wir Zinsen berechnen, außer bei Vorliegen einer unbilligen Härte. Wir können uns als Stadt auch ins Grundbuch eintragen lassen, immerhin werden die Grundstücke durch den Bau einer ordentlichen Straße erheblich aufgewertet. Aber mein Herz brennt jetzt nicht gerade dafür, dass die Vorlage heute durchgeht, wir werden es nicht allen Bürgern recht machen.“

Die Mitarbeiterin des zuständigen Baubereichs, Kerstin Zimmermann, merkte an, dass der Fachbereich so schnell wie möglich die Arbeiten ausschreiben wolle, damit im kommenden Frühjahr bei offenem Wetter der Bau starten könne. Jetzt sei noch Platz in den Auftragsbüchern, und man komme auch preislich günstiger.

Linken-Stadtverordneter Meinhard Tietz hakte nach: „Was will denn die Mehrheit der Bürger? Ist es nicht besser, genau ein Meinungsbild zu ermitteln?“, fragte er in die Runde. Konkret ging die Bürgermeisterin auf diese Punkte nicht ein, sondern stellte fest: „Jetzt weiter zu warten, ist inkonsequent, es wird nicht billiger“, sagte sie. „Ich finde es falsch, aber ich nehme die Vorlage noch einmal zurück und gebe sie in die Ausschüsse. Aber wenn wir den Ausbau jeder Straße in diesem Zustand verschieben wollen, bauen wir eines Tages gar nicht mehr“, endete Elke Stadeler.