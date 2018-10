Das Schweigen der Stadtverordneten

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Stellen Sie sich vor, es ist Haushaltsdebatte. Doch es wird nicht debattiert. So geschehen am Donnerstagabend. Die erste Lesung des Plans 2019 ging ganz ohne Diskussion im Parlament über die Bühne. Gleichwohl: Es gibt jede Menge Änderungsanträge.

Zuschauer wie auch Teile der Rathausspitze selbst, darunter Kämmerer Sven Siebert, waren einigermaßen überrascht. Obgleich vor der Tagung der Stadtverordnetenversammlung insgesamt 15 Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2019 gestellt worden waren, hatten die Abgeordneten am Abend keinen Redebedarf. Sie absolvierten die erste Lesung des Zahlenwerkes ohne inhaltliche Diskussion binnen weniger Minuten. Und vertagten damit die Auseinandersetzung. Zur Sache geht es ab 6. November in den Fach- sowie im Hauptausschuss. Erklärtes Ziel des Kämmerers ist es, den Etat am 22. November zu verabschieden. Spätester Termin sei der 18. Dezember. Kommt es 2018 nicht mehr zum Beschluss, so erläutert der oberste Finanzhüter, müsste Eberswalde das neue Jahr mit einer „vorläufigen Haushaltsführung“ starten, die wiederum mit Sperrvermerken verbunden wäre. Neue Vorhaben, Investitionen lägen zunächst auf Eis.

Doch: Sven Siebert ist zuversichtlich, den Fahrplan einhalten zu können. Er sei jedenfalls auf die Debatten zu den diversen Änderungsanträgen aus den Fraktionen vorbereitet. Die Haushaltshoheit liege zwar bei den Abgeordneten, sie entscheiden, wohin Geld fließt. Gleichwohl, so kündigt er schon mal an, werde er hier und da dagegenhalten und vor allem die finanziellen Konsequenzen der Begehrlichkeiten aufzeigen. Etwa beim Antrag der FDP, den Gewerbesteuersatz von aktuell 395 v. H. auf 380 v. H. zu senken. Bereits im Frühjahr, beim ersten Vorstoß der Liberalen, hatte Siebert vor einer Reduzierung gewarnt und sich vehement für den Beibehalt ausgesprochen. Andernfalls, so sein Argument, gingen Eberswalde wichtige Einnahmen verloren. Die FDP indes ist überzeugt: Die Senkung des Steuersatzes werde den Wirtschaftsstandort Eberswalde stärken, „da die Unwucht zu den Nachbargemeinden etwas ausgeglichen wird“.

Die Palette der Wünsche ist breit, sie reicht von der investiven Sportförderung bis hin zur Stadtbegrünung. Und sie kosten natürlich Geld. Zusätzliches Geld. So fordert die SPD-Fraktion beispielsweise eine Aufstockung des Budgets für die Sanierung von Sanitärtrakten in Kitas um 50 000 Euro. Aktuell sind im Plan 200 000 Euro kalkuliert. Die Abgeordneten verweisen darauf, dass im kommenden Jahr die WC in der Kita Pusteblume und im Haus der fröhlichen Kinder sowie Personal-Toiletten in der Kita Arche Noah und Pusteblume erneuert werden sollen. Aufgrund steigender Baupreise sei schon jetzt absehbar, dass die Mittel nicht ausreichen. Weshalb eine Erhöhung vorgeschlagen wird.

Der Stellenplan sieht zwar bereits einen Zuwuchs in der Mannschaft der städtischen Bediensteten um 14 Vollzeitstellen vor, darunter der neue Familiengartenmanager, trotzdem fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eine weitere Aufstockung. Und zwar für das Museum in der Adler-Apotheke, befristet für drei Jahre. Die Bündnisgrünen begründen ihr Begehren mit dem geplanten Umzug des Museumsdepots ins neue Magazin an der Saarstraße. Laut Fachamt erstrecke sich der Umzug über drei Jahre, heißt es in der Vorlage der Fraktion. Für den Wechsel sei es nötig, die Sammlungsobjekte zu begutachten, zu bewerten, Aussagen zu Restaurierungserfordernissen zu treffen. Dies sei mit dem jetzigen Personal und den aktuellen Aufgaben kaum zu leisten.

Gleich drei Fraktionen hoffen auf mehr Geld für die Geh-/Radwegsanierung. SPD und Grüne wollen den Fonds von 200 000 Euro auf 350 000 Euro erhöhen, die CDU sogar auf 400 000 Euro, was einer Verdopplung entspricht. Alle Antragsteller verweisen auf die permanente Kritik aus der Einwohnerschaft zum Zustand der Bürgersteige und Radwege. Teilweise ist sogar von einer „gefährlichen Situation“ die Rede.

Während die meisten Anträge mit Kosten verbunden sind, könnte ein Antrag Geld in die Kasse spülen. Allerdings nur auf dem Papier. Die SPD spricht sich dafür aus, den Planansatz für Steuern, eine wichtige Einnahmequelle der Kommune, um gleich mal 1,5 Millionen Euro zu erhöhen. Die Sozialdemokraten berufen sich in ihrem Ansinnen auf den Arbeitskreis Steuerschätzung, der bis 2020 jährliche Steigerungen im Steueraufkommen von zirka vier Prozent prognostiziert. Der Eberswalder Ansatz für 2019 betrage 29,6 Millionen Euro. Was unter den Ergebnissen der Jahre 2017 und voraussichtlich 2018 liege, weshalb eine Korrektur gefordert wird. Mit dem Ziel einer „realistischen Planung“.

Unstrittig ist offenbar der investive Bereich. Für Bauprojekte und Co. hat Eberswalde 2019 insgesamt 16,5 Millionen Euro eingeplant. Wobei Siebert schon mal darauf hinweist, dass die Stadt im kommenden Jahr letztmalig Mittel aus dem Topf Solidarpakt II erhält (900 000 Euro in 2019). Dann versiege diese Bundesquelle. Zu den großen „Profiteuren“ unter den städtischen Einrichtungen dürfte der Familiengarten gehören, wo das „Fortschreibungskonzept“ umgesetzt wird. Unter anderem sind für 2019 ein neues Großspielgerät sowie umfangreiche Arbeiten im Park und akustische Maßnahmen vorgesehen.