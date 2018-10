Sportverein wehrt sich gegen Vorwurf der Zechprellerei

Tilman Trebs

Hohen Neuendorf (MOZ) Der Sportverein Blau-Weiss Hohen Neuendorf ist zuversichtlich, den Zivilprozess um ein nicht bezahltes Trainingslager vor dem Landgericht Neuruppin für sich zu entscheiden. „Wir sind keine Zechpreller“, beteuerte Vereinschef Lutz Kiehne am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung.

Ein bayerisches Hotel hatte die Blau-Weissen vor dem Landgericht Neuruppin verklagt, weil die Rechnung für ein bereits vor viereinhalb Jahren absolviertes Trainingslager der Frauen-Fußballmannschaft, die damals in der Zweiten Bundesliga spielte, in Höhe von 5 254 Euro noch immer nicht bezahlt sei. Nach Angaben des Landgerichts wurden dem Hotel bislang lediglich 200 Euro überwiesen. Vier Tage hatten die Fußballerinnen im Februar 2014 bei Vollpension im bayerischen Ort Wemding verbracht, um sich in der Winterpause auf die Rückrunde vorzubereiten.

Laut Kiehne waren die Fußballerinnen seinerzeit von einem Sponsoren in das Trainingslager eingeladen worden. „Wir als Verein haben mit dem Hotel nie einen Vertrag abgeschlossen. Und wir sind auch davon ausgegangenen, dass alle Rechnungen bezahlt wurden.“ Das konnte der Vereinschef womöglich auch, wie aus einem WhatsApp-Chat deutlich wird, der unserer Redaktion vorliegt.

Der Verein fühlt sich von seinem früheren Teammanager Dominik Sch. hintergangen, der Anfang 2014 bei den Blau-Weissen angeheuert hatte. Der Manager war vor allem für die Gewinnung neuer Sponsoren zuständig. Der Verein hatte damals ein Trainingslager im italienischen Rimini geplant. Als das platzte, habe Sch. die Fußballerinnen in besagtes Hotel in Wemding eingeladen, erklärt Blau-Weiss-Vorsitzender Kiehne. Als Gönner sei eine Firma aufgetreten, die dem Vater des damaligen Teammanagers gehörte. Kurz vor der Abreise entschuldigte sich Sch. bei Kiehne per WhatsApp-Nachricht dafür, dass es mit Rimini „durch individuelle Fehler“ nicht geklappt habe und eine Nachricht später: „Mein Vater hat das neue Domizil bereits bezahlt.“ Gemeint sei das Hotel in Bayern gewesen, sagt Kiehne.

Einige Zeit später sei dann aber plötzlich die Hotel-Rechnung beim Verein eingegangen. „Das ist so, als würde man zum Essen eingeladen, der Gastgeber zahlt mit Karte und Monate später meldet sich der Restaurantchef beim Eingeladenen und erklärt, dass das Konto des Gastgebers nicht gedeckt war und fordert das Geld.“ Das Problem: Sch. sei abgetaucht und weder für den Verein noch für das Hotel greifbar. Jetzt solle der Verein ersatzweise haftbar gemacht werden. Das nehmen die Blau-Weissen nicht hin: „Wir haben nie einen Vertrag geschlossen. Wir tauchen in dem ganzen Prozess nicht auf einer Urkunde auf. Trotzdem sieht es nun so aus, als ob wir nicht bereit sind, unsere Rechnungen zu bezahlen. Die Leute in der Stadt reden über uns. Das schadet unserem Ruf“, klagt der Vereinsvorsitzende.

Der Verein sieht sich als Opfer, nicht als Täter. Und Kiehne glaubt, dass das Gericht das am Ende auch genauso sehen wird. Noch aber ist es nicht so weit. Ein erster Gütetermin verlief ergebnislos. Eine zweite Verhandlung ist für den 8. November anberaumt. Landgerichts-Sprecherin Iris le Claire schloss auf Nachfrage unserer Zeitung aber bereits vor einigen Tagen aus, dass dann schon eine Entscheidung getroffen werde. Das Gericht müsse noch weitere Beweise sichten und bewerten. Die Zivilkammer müsse vor allem klären, ob der damalige Teammanager im Namen des Vereins oder des Sponsors gehandelt habe. Diese Frage sei schlussendlich noch nicht entschieden.

Von Dominik Sch. hatte sich der Verein übrigens schon nach sechs Wochen wieder getrennt. „Es gab da einige Ungereimtheiten. Er war nicht ganz koscher“, sagt Vereinschef Lutz Kiehne. Die Rechnung soll der damalige Teammanager aber noch bezahlen.

Der Verein selbst, sagt Kiehne, hätte unter solchen Umständen nie ein Trainingslager organisiert. „Wenn wir selbst buchen, gibt es klare Regeln: Es werden mehrere Angebote eingeholt und verglichen. Dann entscheidet der Vorstand.“