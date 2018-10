Radwege fehlen

Lieberose (MOZ) Jetzt kommt in Sachen INA wohl doch so langsam „Butter bei die Fische“. Mit der Installation einer Projektentwicklungsgesellschaft haben die Landkreise Dahme-Spreewald und Spree-Neiße sowie die Ämter Peitz und Lieberose eine Plattform geschaffen, um nun auch effektiv Fördermittel für die Regionalentwicklung einwerben zu können.

Die touristische und naturschutzfachliche Nutzung ist für das riesige bisher nur forstwirtschaftlich genutzte Gebiet der Lieberoser Heide eine der wenigen Wertschöpfungsmöglichkeiten. Die Umliegenden Kommunen, die „Kruste“, hoffen, davon zu profitieren. Dabei muss an eines immer wieder erinnert werden: Die Region verfügt über fast keine überregionalen Radwege und ist schlecht an den ÖPNV angebunden. Für Reisegruppen gibt es so gut wie keine Übernachtungsmöglichkeiten. Hier muss auch noch gebuttert werden!