Halbzeit im Tiergehege

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Halbzeit im Eisenhüttenstädter Tiergehege: Eine Woche läuft die Eichel-Sammelaktion nun schon. Eine weitere folgt, in der die Waldfrüchte angenommen und gewogen werden. Zehn Cent gibt es je Kilo. Wer dann am meisten gesammelt hat und einen kleinen Preis bekommt, wird sich zeigen. „Bisher haben wir schon 350 bis 400 Kilogramm zusammen“, freut sich Vivien Schmiede, die Leiterin des Tiergeheges.

Die Sammelaktion endet am 4..November, an dem Tag also, an dem der Förderverein des Tiergeheges wieder zu seinem traditionellen Herbstfest einlädt. Von 12 bis 16 Uhr sind die Besucher dann willkommen. Die jüngsten können mit der Kräuterhexe basteln, an einer Feuerschale Knüppelkuchen backen und sich schminken lassen. Aber natürlich stehen die Tiere im Mittelpunkt. „Ein Falkner stellt einige seiner Vögel aus, sodass diese ganz aus der Nähe betrachtet werden können. Auch unser Pony hat zum Ausführen Ausgang“, sagt Kathrin Flügel, die Vorsitzende des Fördervereins.

Hunger und Durst muss auch niemand leiden. Süßes und Deftiges wird angeboten. Die gesamten Einnahmen des Festes kommen der Vereinschefin zufolge dem Erhalt des Tiergeheges zu Gute.