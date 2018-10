Heimat Europa? Eine Herausforderung

Berlin (MOZ) So schwer wie im Moment hat es die Europäische Union lange nicht gehabt. In gut einem halben Jahr sollen die dann noch 450 Millionen Bewohner der Staatengemeinschaft ein neues Parlament wählen.

Doch bereits jetzt nehmen die Kaczynskis, die Orbans und die Salvinis das Staatenbündnis unter Beschuss. Sie wollen die europäische Integration zurückdrehen, und die Wahl im kommenden Mai gilt ihnen als entscheidende Schlacht. Dass sie Erfolg haben könnten, hat allerdings auch mit der Hasenfüßigkeit der pro-europäischen Politiker zu tun. Denn diese haben ein großes Pfund und scheinen es nicht einmal zu wissen: Die Mehrheit der Menschen in der EU fühlt sich schon als Europäer.

Was bedeutet das? Politiker und Theoretiker machen sich dazu im Moment eine Menge Gedanken. SPD-Chefin Andrea Nahles, die Europa ihre Heimat nennt, spricht etwas pathetisch von der „europäischen Dreifaltigkeit“ und nennt: Demokratie und Weltoffenheit einerseseits, wirtschaftliche Stärke andererseits, außerdem Aufklärung und Bildung. Der Philosoph Jürgen Habermas würde weitere Punkte wie Säkularisierung, Friedensorientierung und Solidarität ergänzen. In dieser Kombination ist das übrigens an keinem anderen Ort der Welt zu finden – auch nicht in den USA. Der bürgerliche Grüne Winfried Kretschmann denkt zudem über Gruppenidentität nach. Sie entsteht für ihn, wenn Menschen gemeinsam handeln, um gemeinsam einer Idee zu folgen. Das kann – wie im Schützenverein – das Zielen auf runde Scheiben sein. Oder es kann – wie bei Europa – das Eintreten für Weltoffenheit und liberale Demokratie sein.

Wie weit europäische Identitäten verbreitet sind, hat das Ifo-Institut vor Kurzem untersucht. Herausgekommen sind erstaunliche Zahlen: Demnach ist der Anteil der Menschen, die sich europäisch fühlen, zuletzt sogar angestiegen und liegt heute – trotz Krise! – für die gesamte EU bei gut 60 Prozent. Für viele ist es überhaupt kein Problem, neben der regionalen und nationalen auch eine europäische Identität zu haben. Von einem Rückzug auf breiter Front kann folglich keine Rede sein. Vielmehr scheint die Idee der Rechtspopulisten, dass eine europäische Identität jede andere ausschließt, kaum zu verfangen.

Das ist eine gute Nachricht, denn es zeigt, dass eine tiefere Integration wohl leichter umzusetzen wäre, als das Zaudern und Zögern auf vielen Ebenen vermuten lässt. Europäische Hochschulen, ein wahrer europäischer Fernsehsender, eine Ausweitung des Erasmus-Programms auf andere Gruppen als Studenten – das alles ist nicht nur denkbar, es würde sich auch auszahlen. Weil es freundschaftliche und auch wirtschaftliche Beziehungen stärkt und weil es auf diese Weise auch den Frieden sichert. Die Pro-Europäer haben eine Mehrheit dafür, sie müssten sie nur nutzen. Dass sie das hinbekommen, ist allerdings ungewiss: Sie haben es ja nicht einmal geschafft, transeuropäische Listen für die Wahl ihres Parlaments aufzustellen.