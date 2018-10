Schlittschuhspaß feiert Geburtstag

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die Eisbahn der Stadtwerke hat Geburtstag – und die Geschenke bekommen die Bernauer. Vor zehn Jahren war das städtische Unternehmen erstmals „on ice“, im Jubiläumsjahr spendiert es nun satte 180 Quadratmeter mehr. Am 23. November, einem Freitag, geht es um 15 Uhr los.

„Wir haben alle Informationen zur diesjährigen Eislaufsaison auf unserer Internetseite zusammengestellt“, sagt Pressesprecherin Bettina Römisch. Auf dem Programm bis zum 6. Januar stehen die große Eisparty zur Eröffnung, der Eisstock-Cup, die Eislaufschule mit einem zertifizierten Trainer und die Eis-Disco.

Schulklassen und Hortgruppen können sich ab sofort Zeiten für ihren sportlichen Ausflug auf die Eisbahn sichern. Die Termine gibt es ebenfalls auf der Internetseite zur Auswahl. Vom 26. November bis 21. Dezember steht die Eisbahn – sie umfasst insgesamt eine Fläche von 480 Quadratmeter – montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr exklusiv Schulen und Horten zur Verfügung. Für allen anderen Gäste ist der Kufenspaß an der Breitscheidstraße 45 montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen und in der Ferienzeit ab 22. Dezember öffnet die Eisbahn bereits um 11 Uhr.

Einen wichtigen Tipp hat Bettina Römisch noch für Schul- und Hortgruppen. „Der Termin muss ausgewählt werden und die Reservierungsfrage an die Stadtwerke geschickt werden. Wichtig ist dabei, dass jede einzelne Stunde einzeln angeklickt wird“, so die Unternehmenssprecherin. Das heißt: Für zwei Stunden auf der Eisbahn zwei Stunden buchen. Die Stadtwerke verleihen darüber hinaus auch Schlittschuhe. Bei der Buchung sollten die Größen gleich angegeben werden.

In der letzten Saison sind insgesamt 12 624 Besucher über die Eisbahn geflitzt.

www.bernau-feiert.de