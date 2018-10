Berlin (MOZ) Es ist wieder soweit. In der Nacht zum Sonntag wird an der Uhr gedreht: eine Stunde zurück zur Winterzeit. An sich keine große Sache, und doch ein fortlaufendes Aufregerthema um Sinn und Unsinn der zweimaligen Umstellerei im Jahr. Manchen ist das einfach nur lästig, andere aber klagen über einen gestörten Biorhythmus oder sogar psychische Belastungen. Landwirte melden schwankende Milchleistungen ihrer Kühe.

Die EU-Kommission veranstaltete deshalb eine Online-Umfrage, die ein klares Ergebnis brachte. 84 Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer sagten: Schluss damit! Eine Zeit reicht! Die Kommission akzeptierte und forderte die Mitgliedstaaten auf, bis zum nächsten Frühjahr zu entscheiden. Die Krux ist nur: Es gibt durchaus unterschiedliche Vorstellungen in den einzelnen Ländern, was ihnen nun lieber ist – Sommer- oder Winterzeit.

Die Gefahr besteht also, dass die bislang bestehenden drei Zeitzonen in der EU um einen Flickenteppich erweitert werden. Das wäre zwar typisch europäisch, aber nicht im Sinn der Sache. Ob wir also am Sonntag des letzte Mal an der Uhr drehen müssen oder im Frühjahr wieder – dann in die andere Richtung –, ist keineswegs ausgemacht.