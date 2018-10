Wenig konstante Wriezen auf Reisen

Udo Plate

Wriezen (MOZ) Auf ins Brandenburg-Derby heißt es am Sonnabend für die Drittliga-Volleyballer des TKC Wriezen. Keine Frage – den Mannen um Übungsleiter Ronny Linke steht eines der attraktivsten Auswärtsspiele vor der Brust. Es geht für die zuletzt nur phasenweise überzeugend auftretenden Wriezener in die Landeshauptstadt zum Gastgeber und Tabellenvierten SC Potsdam. Die SC-Truppe hat in den bisher fünf absolvierten Punktspielen vier mehr oder weniger deutliche Erfolge erzielt und lediglich beim VfL Pinneberg eine klare 0:3-Niederlage quittieren müssen. Just gegen jene Truppe aus der Hamburger Peripherie, gegen die der TKC am vergangenen Spieltag vor heimischer Kulisse eine lange Zeit heiß umkämpfte 2:3-Schlappe im Tiebreak hinnehmen musste. Das Spiel in der Halle in der Heinrich-Mann-Allee beginnt um 18 Uhr.(up)