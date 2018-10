„Schön, die Jungs zu treffen“

Britta Gallrein

Bernau Die Tränen nach der Niederlage gegen Stadt-Rivalen Einheit sind beim FSV Bernau hoffentlich getrocknet. Denn am Sonnabend steht schon das nächste Derby ein. Man empfängt in der Fußball-Brandenburgliga die Nachbarn von Union Klosterfelde. Zwei der Spieler kennen den Gegner ganz besonders gut.

Gegen den Ex-Verein zu spielen, das sei schon etwas Besonders, berichten zwei, die das am Sonnabend ab 14 Uhr betrifft, wenn die Partie auf dem Sportplatz in Bernau-Rehberge angepfiffen wird.

Thorben Schöffel wechselte im Winter 2017/18 von Klosterfelde nach Bernau. „In Klosterfelde gab es einen großen Umbruch anderthalb Jahre nach dem Weggang von Christian Gehrke. Das war eine schwere Zeit für den Verein und eine Situation, die auch für mich sehr belastend war, zum Beispiel auch, was die Trainingsbeteiligung anging. Durch Kontakte über Spieler bin ich dann zum FSV Bernau gekommen. Auch Trainer Christian Städing kannte ich ja noch aus Sachsenhausener und Borgsdorfer Zeiten. Deshalb bin ich dann im Winter gewechselt.“ Der 28-Jährige fühlt sich beim FSV wohl. „Es stimmt so einiges. Wenn es natürlich auch wie überall Dinge gibt, die nicht ganz so toll sind.“

Dafür, dass es in den Spielen gegen Oranienburg (0:4-Niederlage) und Einheit (1:3-Niederlage) nicht so gut lief, hat der 28-Jährige eine Theorie. „Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt, deshalb liefen die ersten Spiele für uns sehr erfolgreich. Aber jetzt zeigt sich immer mehr, dass wir sehr gute Einzelspieler haben, es aber im Zusammenspiel noch nicht so läuft, wie es sein sollte. Da fehlt einfach noch ein bisschen was. Zum Beispiel, das jeder auch die Fehler des Mitspielers ausbügelt.“ Die Ausfälle wichtiger Spieler wie Kim Schwager, Philip Januschowski und Philipp Wannke spielten da sicher auch eine Rolle. „Die sind für uns nicht nur wichtig für die Spiele, sondern auch für das Training“, weiß Schöffel. Die Schwierigkeiten, die der FSV im Spiel nach vorne habe, hingen ebenfalls mit dem Problemen im Zusammenspiel zusammen. Auffällig: Von den etatmäßigen Stürmern hat bislang nur Neuzugang Ceif Ben-Abdallah getroffen, der gegen Klosterfelde ausfällt.

Insider-Tipps vor dem Spiel gegen Klosterfelde wird er nicht verteilen, sagt Schöffel. „Beide Mannschaften kennen sich gut genug, da brauchen die mich nicht“, sagt er lachend. Dass Union viel über Standards komme und im schnellen Umschaltspiel gut ist, sei auch bekannt. „Es ist schön, die Jungs wieder zu treffen“, freut er sich. „Das macht schon mehr Spaß, gegen eine solche Mannschaft zu spielen als gegen eine, zu der man so gar keinen Draht hat“, findet Schöffel.

Einen guten Draht nach Bernau hatte auch Lukas Bianchini. Der 24-Jährige Stürmer ging den umgekehrten Weg. Er wechselte vom FSV Bernau nach einer kurzen Zwischenstation in Berlin an die Klosterfelder Mühlenstraße. „Einen Tag nach dem Aufstieg mit dem FSV in die Brandenburgliga habe ich mich verletzt, fiel ein halbes Jahr aus“, erinnert er sich. Aus beruflichen Gründen wechselte er zunächst zum Nordberliner SC, dann aber zog es ihn wieder in die Brandenburgliga – diesmal zum Konkurrenten Klosterfelde, wo man ihn schon länger auf dem Wunschzettel hatte. „Ich habe alles richtig gemacht, fühle mich pudelwohl in Klosterfelde“, sagt Bianchini, der meist mit Raif Yamann zusammen die Sturmspitze bei Union bildet. Sechs Treffer steuerte das Duo bereits bei, weitere sechs gehen auf das Konto von Tobias Marz. Zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf? „Naja, zufrieden bin ich eigentlich nie“, so Bianchini. „Wir haben einige Punkte liegen gelassen, zum Beispiel gegen Brieselang und Oranienburg. Aber ich weiß, dass einige uns vor Saisonbeginn schon abgeschrieben hatten – dafür läuft es doch ganz gut. Wir haben gute Einzelspieler und spielen gut zusammen.“ Ziel für Samstag? „Wir hoffen, dass wir Punkte mitnehmen können. Das Bernau-Derby hatte ein bisschen wenig Dampf. Mal sehen, ob wir da mehr reinbringen können“, sagt der Stürmer. „Angriff ist die beste Verteidigung.“

Sein Tipp für das Spiel: „Ich hoffe mal auf ein torreiches 4:2 für uns.“ Etwas weniger Tore sieht sein Gegenüber Thorben Schöffel voraus: „2:1 oder 3:2 für uns“, so seine Prognose. In der vergangenen Saison siegte in beiden Spielen jeweils der FSV – es ist also Zeit für eine Revanche.