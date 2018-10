Slawische Burgen von der Ostsee bis zum Balkan

René Wernitz

Havelland (MOZ) Geschichtlich gesehen sind Belgrad in Serbien und Oldenburg in Schleswig-Holstein praktisch durch nichts miteinander verbunden. Nur bei genauerem Hinsehen, ergibt sich ein gewisser Zusammenhang, der sich aus dem frühen Mittelalter herleitet. Denn in Belgrad gibt es einen Ortsteil namens Stari Grad. Es ist der älteste Bereich der Stadt. Und Oldenburg verdankt seinen heutigen Ortsnamen der freien mundartlichen Übersetzung aus dem Slawischen: Starigard besteht aus Stari- für alt und -gard für Burg, bedeutet also alte Burg bzw. Oldenburg. Die städtischen Ursprünge liegen an der Wende vom 7. zum 8. Jahrhundert, als slawische Stämme auch die Weser-Region erreichten und dort sesshaft wurden. Denkbar also, dass die Menschen in Stari Grad bzw. -gard einst noch in etwa die gleiche Sprache hatten.

Die Lautverschiebung könnte in verschiedenen Dialekten begründet sein. Orte namens Starigrad gibt es auch in anderen slawisch geprägten Balkanstaaten, so in Slowenien und Kroatien. Derweil ist in Westpolen der Ort Stargard zu finden (20 Kilometer östlich von Stettin), dessen Name sich auch von alte Burg herleitet. Südlich von Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern ist von Burg Stargard die Rede. Die Vielzahl ostdeutscher Orte, deren Namen im Grunde genommen auf den slawischen Begriff für Burg zurück zuführen sind, überrascht womöglich den Heimatforscher. Und sogar im Havelland weitet das den Blick in die eigene Vergangenheit. Zum besseren Verständnis dessen, hier ein Beispiel vom Beetzsee. Über das Dorf Gortz heißt es im Sachbuch „Das Havelland um Rathenow und Premnitz“ (2017/Böhlau-Verlag), dass der slawische Name (1313 Gardyz, 1334 Garditz) eine Burg bezeichne. „Bei Gortz ist bislang allerdings keine Wehranlage archäologisch nachgewiesen worden wie bei brandenburgischen Orten mit dem gleichen slawischen Namen, z.B. Gartz an der Oder (Vorpommern, heute Landkreis Uckermark), Garz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin).“

Durch den Ortsnamen steigt tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass der mittelalterliche Burgstandort in jenem Garz (zwischen Friesack und Neuruppin) nicht erst durch deutsche Adlige begründet wurde. Sehr gut möglich, dass auch in Altgarz (zwischen Rhinow und Großderschau) eine slawische Burganlage nur darauf wartet, von Archäologen nachgewiesen zu werden. So gesehen könnten auch alle anderen Orte, in deren Namen Garz und Gorz irgendwie vorkommen, im Ursprung aus einem slawischen Burgstandort hervorgegangen sein. In Görzke (Landkreis Potsdam-Mittelmark) können Reste eines slawischen Burgwalls sogar noch besichtigt werden. Derweil soll sich der Name des havelländischen Dorfs Garlitz überhaupt nicht von einer Burg herleiten. Laut dem Havelland-Sachbuch aus dem Böhlau-Verlag bezeichne Garlitz einen „Ort, wo Leute eines Mannes namens Gartschel wohnen“. Dass die unter dem Namen Garzelice erfolgte Ersterwähnung von 1161 auf einen slawischen Burgstandort hindeuten könnte, ist den Autoren offenbar entgangen.

Woanders ist derweil das Grad sehr verbreitet als Bezeichnung für Burg. So leitet die im Südosten Österreichs gelegene Stadt Graz ihren Namen aus dem Slawischen her. Das weiter östlich gelegene Burgenland wird von der dortigen Bevölkerungsminderheit der Burgenlandkroaten als Gradisce bezeichnet. Gröditz in der Oberlausitz (Sachsen) leitet seinen Namen von Grod her, 1220 wurde der Ort aber als Gradis erstmals erwähnt. Im Sorbischen trägt der Ort den Namen Hrodzisco. Denn in der Sprache der heutigen Slawen in Nieder- und Oberlausitz steht Hrod für Burg.

Im benachbarten Tschechischen ist nicht von Hrod die Rede, wenn eine Burg gemeint ist, sondern von Hrad. Daher erklärt sich der Name Hradschin. Das ist der Hügel, auf dem die Prager Burg (Prazský hrad) steht. Wenige Kilometer davon entfernt, am anderen Ufer der Moldau, steht die zweite berühmte Burg. Das ist Vysehrad, die Hochburg. Ähnlich lautet der Name der berühmten Burg Visegrad im Norden Ungarns, die aktuell in vieler Munde ist durch die nach ihr benannte Staaten-Gruppe.