Box-Verein sagt der Bundesliga adé

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) In dieser Saison startet die 1. Bundesliga Boxen und auch die neu gebildete 2. Bundesliga ohne den UBV 48 Schwedt. Dies ist nicht der erste Rückzieher des Oderstädter Vereins.

Waren es vor einiger Zeit noch finanzielle Probleme, die einen Start im Oberhaus verhinderten, so sind es nun sportliche Gründe, warum sich der Verein entschlossen hat, nicht für die Bundesliga zu melden. Laut Ausschreibung dürfen ab dieser Saison sogenannte Einflieger, also Kämpfer aus der ganzen Welt, eingesetzt werden. Es dürfen pro Team sechs Einflieger auf die Liste gesetzt werden. Pro Kampftag können davon maximal drei Boxer eingesetzt werden. So manch ein Verein wird von dieser Neureglung Gebrauch machen. Gerade der amtierende Deutsche Meister BSK Hannover-Seelze will alles daran setzen, seinen Titel zu verteidigen.

Neben dem UBV Schwedt hat sich auch der BC Straubing komplett ausgeklinkt. Waren es letzte Saison noch neun Mannschaften, so sind es jetzt sieben Teams in zwei Ligen. Am 10. November beginnt die Erst-Liga-Saison mit nur drei Mannschaften. Der BSK Hannover-Seelze, Traktor Schwerin und Boxring Hertha BSC kämpfen um den Deutschen Meistertitel. Der Nordhäuser SV hatte sich aus der ersten Liga zurückgezogen, es wurde dringend ein vierter Teilnehmer gesucht, um den geplanten Spielmodus umzusetzen (Vorrunde und Play-off-Kämpfe) – dies gelang jedoch nicht und deswegen kämpfen die drei Teams jetzt so oft gegeneinander. Jede Mannschaft hat zunächst bis 22. Dezember einen Hin- und Rückkampf gegen die anderen beiden Teams, das gleiche folgt in 2019, sodass jeder viermal gegen den anderen antreten muss. Eine weitere Neuerung besagt, dass nur noch in sieben Gewichtsklassen geboxt wird. Die unterste Klasse entfällt (- 52 kg). In der 2. Bundesliga steigen vier Mannschaften ab dem 10. November in den Ring (Hamburg Giants, Fishtown Fighters Bremerhaven, Fight Team Hessen und Chemnitzer Wölfe).

„Auf einen Liga-Start unter den neuen Regularien verzichten wir in diesem Jahr ganz bewusst. Kämpfe gegen sogenannte Einflieger können und wollen wir gerade unseren jungen „Eigengewächsen“ nicht antun“, sagte der Vereinsvorsitzende des UBV, Ernst Urban. „Die vergangene Saison war ohnehin schwer genug. Wir wurden förmlich abgeschlachtet von den aufgerüsteten Vereinen, die hochkarätige europäische Sportler in den Ring schickten. Polnische Boxer, die uns für die Saison zusagten, waren unzuverlässig und so traten wir einige Male ersatzgeschwächt in den Ring. Manchmal wurden wir auch arg von Fehlentscheidungen der Kampfrichter benachteiligt“.

Und so macht es unterm Strich keinen Spaß und auch keinen Sinn, zu melden. Die Finanzen, die wir für eine Saison ausgeben hätten müssen, haben wir nun zusammengenommen und einen Vereinsbus gekauft. Diese Anschaffung ist sinnvoll, um den Transport der Kinder zu Wettkämpfen zu gewährleisten.

Im Nachwuchsbereich hat sich in den letzten drei Jahren nämlich sehr viel beim UBV Schwedt getan. Christoph Woditschka und Falk Popinga betreuen die große Gruppe. Am 24./25. November richtet der UBV im Jahr seines 70-jährigen Bestehens ein Nachwuchsturnier aus. „An zwei Tagen erwarten wir Kämpfer aus befreundeten Vereinen wie Greifswald, Strausberg und Prenzlau aber auch aus Polen und Holland“, erzählte Woditschka. Am 15. Dezember lädt die Prenzlauer Box-Abteilung zu einem Wettkampf in die Kreisstadt ein. „Mit der Kreisstadt-Truppe sind wir in engem Kontakt, machen auch öfter mal Sparrings-Kämpfe aus. Der Verein befindet sich noch in der Aufbauphase, einen eigenen Ring hat er aber mittlerweile, muss sich diesen also nicht mehr in aufwändigen Aktionen vom Schwedter Verein ausleihen. Mit den Landesmeisterschaften im März findet der nächste Box-Höhepunkt in Schwedt statt.