Der Ješted ist das Ziel

Marco Ziechmann

Decin Marco Ziechmann vom Verein Multisport LOS hat bei der vierten Auflage des Winterman Xtreme Triathlon in Tschechien Platz 14 belegt. Nach 8,3 Kilometern Schwimmen, 180 km Radfahren sowie dem abschließenden Marathon wurden 74 Finisher gezählt.

Es war die dritte Teilnahme des 44-Jährigen, der seit fast 20 Jahren in der Triathlon-Szene unterwegs ist, 2005 den Ironman auf Hawaii finishte. „2016 war ich zum ersten Mal beim Winterman dabei und wusste, hier werde ich wieder starten“, sagt der Grünheider. „Mich fasziniert die einzigartige Strecke durch die herrliche Landschaft der Tschechischen Schweiz und des Lausitzer Gebirges, und meine Gedanken sind bereits nach dem Schwimmen in der Elbe auf das Laufen hinauf zum 1012 Meter hohen Ješted fixiert.“

Im vergangenen Jahr hatte Ziechmann Platz 7 belegt, und so durfte er diesmal mit dieser Startnummer ins Rennen gehen. Aufgrund der langen Trockenheit und der daraus resultierenden niedrigen Wasserstände mussten sowohl der Schwimmeinstieg in Dobkovice als auch der Transfer dorthin angepasst werden. Anstelle eines Schiffes brachten Busse die 82 Triathleten zum knapp neun Kilometer stromaufwärts entfernten Start. Die Strecke selbst war damit gut 300 Meter länger und aus Sicht von Ziechmann leider auch nicht so schnell wie in den beiden Vorjahren, was sich in den Zeiten wiederspiegelte. Geschwommen wurde bei stockdunkler Nacht, mit der Strömung, und bei Wassertemperaturen von rund zehn Grad natürlich mit Neoprenanzug. Der Multisportler erreichte nach 1:24:59 Stunden auf Platz 37 rangierend das Ufer in Decín.

Aus den Erfahrungen der Vorjahre wechselte Ziechmann vergleichsweise in aller Ruhe und zog sich für die 180 Kilometer Radstrecke warm an, schließlich war es immer noch früh am Morgen. Bald aber wurde klar, es würde ein sonniger Tag werden, und so hieß es: Sachen wieder ausziehen. Der Kurs führt über Steigungen und Abfahrten mit einem Gesamthöhenunterschied von 3500 Metern, über Serpentinen und enge Asphaltstraßen durch den Nationalpark Böhmische Schweiz und endete im Resort Malevil im Lausitzer Gebirge, und das bei laufenden Straßenverkehr samt zahlreicher Bahnübergänge. Zudem wurden das Radfahren und der abschließende 43-Kilometer-Lauf durch einen starken Ostwind erschwert, der damit fast durchweg von vorn kam.

Dennoch war Marco Ziechmann mit seinem Radsplitt zufrieden und wechselte nach 6:56 Stunden als 20. auf den abschließenden Marathon. Da lief es sehr gut, 4:13:31 bedeuteten die achtbeste Zeit – und das, obwohl sich die Veranstalter kurz vor dem Ziel noch ein „nettes Handicap“ haben einfallen lassen: Die Triathleten müssen bereits unterhalb des Ješted vor dem Supporter-Parkplatz auf einem Trail in Richtung Gipfel abbiegen. Laufen ist ab dieser Stelle nicht mehr möglich, und so gilt es zu klettern. 50 Meter unterhalb führt die Strecke noch einmal um den markanten Fernseh- und Aussichtsturm, bevor die Straße wieder hinunter zum Parkplatz und Zieleinlauf geht.

Nach 12:55:26 Stunden erreichte Ziechmann als 14. und bester Deutscher das Ziel. Vorjahressieger David Jilek gewann erneut (11:21:22), bei den Damen war seine tschechische Landsfrau Krystina Skupienova die Schnellste (14:41:13). Fazit des Grünheiders: „Trotz des warmen Wetters, war es der für mich anspruchsvollste Winterman Xtreme.“