Kellerduell bei den Erkneraner VSV-Damen

Kai Beißer

Erkner Mehr Kellerduell geht nicht: Die Volleyballerinnen von Aufsteiger VSV Grün-Weiß Erkner empfangen am Sonntag um 14 Uhr in der heimischen Stadthalle Schlusslicht SV Energie Cottbus. Beide Mannschaften haben von ihren fünf Spielen noch keines gewonnen, die Gastgeberinnen aber wenigstens schon einen Punkt vom 2:3 beim USC Magdeburg auf dem Konto. In den zwei bisherigen Heimspielen haben die Randberlinerinnen derweil noch keinen Satz gewonnen, gegen Einheit Zerpernick boten sie dabei ihre schwächste Saisonleistung.

Im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Berliner VV war danach trotz des 0:3 (19:25, 18:25, 17:25) eine Steigerung zu erkennen. Der klare Außenseiter konnte nach einer guten Vorbereitungswoche dank des verbesserten Aufschlag-/Annahmeverhaltens vor allem den ersten Satz lange ausgeglichen gestalten. Dann allerdings häuften sich die Aufschlagfehler, zudem wurden fünf Punkte durch Netzberührungen an den Gegner abgegeben, der sich so die 1:0-Führung holte.

Die Durchgänge 2 und 3 gestalteten sich ähnlich: Nach erneut ausgeglichenem Beginn erkämpften sich die Erkneranerinnen beide Male sogar eine Führung (14:13, 10:7), dann aber schlichen sich doch wieder die bekannten Unsicherheiten ein. War es Unkonzentriertheit, Verunsicherung, oder denken die Schützlinge von Trainer Michel Küchler in solchen Situationen einfach zu viel nach – jedenfalls stand trotz der spürbar positiven Tendenz am Ende doch die erwartet deutliche Niederlage gegen den Favoriten aus der Hauptstadt zu Buche, dessen individuelle Klasse sich letztlich durchsetzte.

Im Heimspiel gegen den Vorjahresfünften aus Cottbus, der doch etwas überraschend das Tabellenende ziert, wollen die VSV-Damen nun unbedingt den Bock umstoßen und den ersten Saisonsieg landen, auf dass die Rote Laterne auch auf der Rückfahrt bei den Lausitzerinnen verbleibe. Und nur eine Woche später geht es zum ebenfalls noch sieglosen TSV Spandau.