Ärger über Diesel-Debatte

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Durch acht Berliner Straßen soll ab Mitte kommenden Jahres kein Diesel-Fahrzeug mehr fahren. Das entschied kürzlich das Berliner Verwaltungsgericht. Ausnahmen, etwa für Handwerksbetriebe und Notfallwagen, werden noch geprüft.

In der Region gibt es viele Firmen vor allem in der Baubranche, deren Mitarbeiter fast täglich rund um Berlin im Einsatz sind. Alexander Kurylyszyn von der gleichnamigen Baufirma sieht das Thema momentan noch gelassen: „Man hat schon so viel erlebt, mit Straßensperrungen und weniger zuverlässigem Personal vor Ort, dass mich das jetzt nicht aus der Bahn wirft“, sagt er.

Seine Firma habe neben 20 Lkw auch 25 Transporter, alles Diesel-Fahrzeuge. Zum Unternehmen gehört auch ein Abfall- und Entsorgungszweig, dessen Fahrzeuge laut Kurylyszyn fast täglich in Berlin im Einsatz sind. „Wir übernehmen ja wichtige Aufgaben für die Öffentlichkeit, die können ja nicht einfach alle Straßen sperren“, ist er überzeugt. Der Fuhrpark des Unternehmens bestehe vor allem aus Euro 5 und Euro 6-Fahrzeugen. Ob diese modernen, schadstoffärmeren Fahrzeuge auch von Fahrverboten in Berlin betroffen sein werden, ist momentan noch nicht klar.

Auch Thomas Breiert, Inhaber einer Beeskower Tischlerei, kritisiert die Einschränkungen für Dieselfahrzeuge in Berlin und anderen Städten. Er hat regelmäßig Aufträge in der Hauptstadt und erledigt diese mit seinem neun Jahre alten Transporter mit Dieselmotor. Ein neuer Transporter schlage schnell mit 40 000 Euro zu Buche. Er fahre seine Firmenfahrzeuge daher so lange wie möglich. Mit seinem Ärger sei er sich mit anderen Handwerkern, die regelmäßig nach Berlin pendeln, einig. Wenn es für gewerbliche Transporteure keine Ausnahmeregeln gibt, würde der gesamte Lieferverkehr in Berlin zusammenbrechen, ist der Beeskower überzeugt.

Eine klare Haltung zu der Diesel-Debatte nimmt die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) ein, die in ihrem Bezirk über 12 300 Unternehmen vertritt: „Wir sind absolut gegen diese Fahrverbote“, sagt Michael Thieme, der für die Pressearbeit zuständig ist. Zwar würden nicht alle Handwerker aus dem Bezirk in Großstädte fahren, es gebe aber doch einige, die immer wieder nach Berlin müssten. Eine generelle Verunsicherung sei zwar nicht zu spüren, bei den betroffenen Betrieben sorge die Debatte aber durchaus für Gesprächsstoff.

Thieme hofft, dass mögliche Ausnahmeregelungen für das Handwerk „ohne bürokratische Hürden“ ermöglicht werden. Er sieht die Autoindustrie in der Pflicht: „Erst durch ihre Betrügereien mit der Schadstoffsoftware ist es doch so weit gekommen.“ Für ihn steht fest: Mögliche erforderliche Umrüstungen der Dieselfahrzeuge müssen von den Herstellern übernommen werden.

Bei der Storkower Firma K und K Heizungsbau wird darüber noch wenig diskutiert. „Unsere Monteure sind schon viel bei Berlin unterwegs, aber Fahrverbote machen uns jetzt noch keine Sorgen“, sagt Sachbearbeiterin Doreen Käsler. Das liege auch daran, dass man erst kürzlich den Fuhrpark erneuert habe. „Wir kommen damit ja schon der Umwelt entgegen und sind auf dem neuesten Stand“, sagt sie. Insgesamt zähle der Fuhrpark etwa 15 Dieselfahrzeuge, darunter hauptsächlich Transporter.

Wie die Fahrzeuge, die künftig nicht mehr in den betroffenen Berliner Abschnitten fahren dürfen, gekennzeichnet werden, ist noch unklar. „Wir sind ganz klar gegen eine blaue Plakette“ betont Michael Thieme von der Frankfurter Handwerkskammer. Eine solche Plakette, die schadstoffärmere Autos kennzeichnen soll, schaffe nur Verwirrung.

Beim Beeskower Bauplanungsbüro Wilke hat man für mögliche Fahrverbote indes einen Notnagel parat: „Wir haben nur zwei Fahrzeuge, davon ist einer ein Benziner“, sagt Mitarbeiterin Petra Roock. Allein deswegen sehen die Mitarbeiter des kleinen Ingenieurbüros die momentane Debatte entspannt.