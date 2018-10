Gute Saison für Barnimer Wirte

Fischerstube Fischerstube in Stolzenhagen-Marc Rückert beim Servieren. am 26.10.2018 © Foto: Sergej Scheibe

Guten Appetit: Marc Rückert serviert den Gästen in der „Fischerstube“ Stolzenhagen ein Fischgericht. Die Sommersaison ist gut gelaufen. Nun hofft man in dem beliebten Lokal auch im Winter auf zahlreiche Besucher. © Foto: Sergej Scheibe

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Der Sommer ist vorbei und damit auch die Hauptsaison für die Gastronomen. Die Wirte im Barnim können auf eine gute Saison zurückblicken – und hoffen auf eine „Neuauflage“ 2019.

Venke Nürnberg vom „Sophiengarten“ strahlt noch heute übers ganze Gesicht. „Es ist einfach super gelaufen“, sagt die Chefin des Café´s mit Bistro in Sophienstädt. Das Wetter habe toll mitgespielt. Seit elf Jahren betreibt Venke Nürnberg den „Sophiengarten“, eine so gute Saison hat sie selten erlebt. „Wir hatten viele Gäste aus Berlin, aber auch aus den umliegenden Orten“. Die 65 Außenplätze seien oft besetzt gewesen. Im Winter wird die Hotelfachfrau nun von Freitag bis Sonntag öffnen.

Von einer „Top-Saison“ spricht auch Andree Hauswald. „Vor allem auf der Rückreise von Rügen schauten viele Berliner bei uns vorbei“, berichtet der Inhaber des Kaffeehaus & Eiscafé „Eisschleuse“ in Zerpenschleuse. Dass das Eis schmeckt, hat sich aber auch bei den „Schleckermäulchen“ zwischen Eberswalde, Oranienburg und Bernau herumgesprochen.

„Wir haben tolle Kunden“, so Hauswald. Rund 15 Sorten Eis gibt es im Sommer, neun sind es in der dunklen Jahreszeit. In den kommenden Monaten kann freitags bis sonntags Eis genossen werden. Ab Ostern 2019 ist dann von Donnerstag bis Montag geöffnet.

Die „Fischerstube“ und die dazugehörige Badewiese in Stolzenhagen konnten im Sommer auch nicht über Gäste klagen. „Wir hatten gut zu tun“, sagt Christin Scheewe. Veranstaltungen, wie das Lichter- und Fischerfest, lockten obendrein viele Ausflügler an. Ein Problem ist aber in Stolzenhagen wie auch anderenorts der Mangel an Personal. Die „Fischerstube“ konnte so erst mit Beginn der Sommerferien an sieben Tagen in der Woche öffnen.

„Die Gastwirte haben einen super Sommer hinter sich“, meint Dirk Panzlaff vom Barnimer Branchenverband Dehoga. Allerdings konnten vom anhaltend guten Wetter vor allem die Gastwirte mit großem Außenbereich profitieren. Die vielen lauen Sommernächte in den Städten hätten viele Besucher in die Kneipen gelockt. Das sagen auch die Bernauer Gastronomen in der Brauerstraße. Ihre Außenplätze waren stetig besetzt.

In der bei Touristen beliebten Schorfheide wird dieser Eindruck bestätigt. Auch hier florierten die Geschäfte, und die Gastwirte sind mit den Umsätzen zufrieden. Viele Fahrradfahrer waren in der Region unterwegs und machten beispielsweise in Eichhorst und Groß Schönebeck Halt. Wie eigentlich in jedem Jahr florierte in diesem Jahr das Geschäft mit Hochzeitsfeiern. Im Gut Sarnow, im Ringhotel Schorfheide und im Café Wildau feierten in dieser Saison weit über 100 Paare.

Probleme macht den Gastronomen in der Region weiterhin der Personalmangel. Habe man gute Leute gefunden, müsse man viel tun, um das Personal auch bei der Stange zu halten, heißt es. So hat sich beispielsweise das „Aquamarin“ in Joachimsthal entschieden, in diesem Jahr an Weihnachten die Öffnungszeiten zu reduzieren. So könnten die Angestellten auch mal ein ungestörtes Weihnachtsfest feiern, meint Inhaberin Kathrin Prietz.

Einige Wirte werden in den besonders umsatzschwachen Wintermonaten Januar und Februar schließen oder nur am Wochenende öffnen. Das sei zwar bei den Gästen unbeliebt, aber aus finanzieller Sicht unumgänglich, so ein Schorfheider Wirt.