Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Mit 50 Euro um die Welt – das war das Ziel, das sich Christopher Schacht nach dem Abitur gesetzt hat.

Im September 2017 ist er aus seiner Heimat in Schleswíg-Holstein zu dieser Reise aufgebrochen und hat gleich in der ersten Nacht 35 von den 50 Euro ausgegeben. Über seine Erlebnisse hat der junge Mann, der jetzt Theologie studiert, ein Buch geschrieben.

Am Samstag, um 16.30 Uhr, stellt er es in der Alpha-Buchhandlung am Woltersdorfer Krankenhaus vor.