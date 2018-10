Unternehmer fühlen sich übergangen

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Mit großer Sorge haben sich Andreas Glöde, Geschäftsführer der Bau Union Neuenhagen, Dachdecker Matthias Axmann und Oliver Steffen von S & S Car Service an die Öffentlichkeit gewandt. Allen drei Arbeitgebern und Steuerzahlern gemein: Sie haben ihre Firmensitze im Gewerbegebiet und fürchten um ihre Existenz, wenn Bürgermeister Ansgar Scharnke seine Pläne durchsetzt.

Die hatte er vor Kurzem bei einer, so sagen sie, sehr kurzfristig anberaumten Sitzung im Gewerbeverein vorgestellt. „So, dass nur wenige daran teilnehmen konnten“, kritisiert Oliver Steffen. Scharnke soll über die Einengung des Bereiches Elisenhof/Am Walll informiert haben. „Bei uns ist angekommen, dass die Straße komplett dichtgemacht wird und niemand mehr rein- oder rauskommt“, bestätigen die drei. Der Bürgermeister dazu: „Die Straße wird mit Betonteilen auf 2,20 Meter eingeengt. Autos und Kleintransporter können durchfahren. Wir wollen, dass die Lkw dort nicht mehr langfahren.“ Diese Aussage wirkt erst mal beruhigend, dennoch gibt es Kritik: „Das wird ein Riesentohuwabohu, wenn der erste Lkw versucht, dort zu wenden. Da ihm das nicht gelingt, wird er zum Elisenhof weiterfahren und steckt dann unter der L 33 fest“, sagt Oliver Steffen voraus.

Doch Scharnkes Pläne betreffen auch die Straße Am Umspannwerk. Er bestätigt, dass er, sollte sich die bereits erwähnte Einengung bewähren, vorhabe, eine solche auch an der Straße Am Umspannwerk aufzubauen. „Eine Einengung würde Kunden und Mitarbeitern die Benutzung der Straße unter Ausschluss der nicht erwünschten Lkw erlauben. Im Notfall könnten die Einengungen einfach wie Tore geöffnet werden“, sagt er.

Doch Glöde, Axmann und Steffen haben andere Ideen: Sie schlagen vor, dass an dieser Straße Halteverbotsschilder installiert werden, so dass Lkw ungehindert an den ehemaligen Werkswohnungen vorbeirollen können. Denn Lärm und Abgase verursachen Lkw vor allem beim Bremsen und wieder Anfahren. Auch eine Hauptstraßenregelung statt rechts vor links würde für rollenden Verkehr sorgen.

Doch Scharnke bleibt entschlossen: „Ein Gewerbegebiet mit einer Erschließung auch für Lkw durch ein Wohngebiet hätte nie genehmigt werden sollen. Die Zufahrt Am Umspannwerk war ursprünglich nur eine Sackgasse zur Erschließung der Wohnsiedlung Am Umspannwerk. Das einzige Problem, welches ich sehe, ist, dass sich die Einengungen nicht bei Lkw-Fahrern und Navigationssystemen rumsprechen und Lkw trotzdem die Straße Am Umspannwerk einfahren. Dann werden sie nicht mehr wenden können. Ich hoffe, dass wir dem mit einer entsprechenden Beschilderung entgegenwirken können.“

Das letzte Wort, sind sich die Unternehmer einig, ist dazu noch nicht gesprochen. Denn kommt es so, wie der Bürgermeister es will, gibt es zum Gewerbegebiet Neuenhagen nur noch eine Lkw-Zufahrt Am Erlenbruch. Die Geschäftsführer schlagen ihrem Bürgermeister den Dialog statt die Konfrontation vor. (mei)