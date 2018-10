Turmuhr wieder instand gesetzt

Marco Marschall

Eberswalde Die Turmuhr der Maria-Magdalenen-Kirche wird instand gesetzt. Das berichtet Pfarrer Hanns Peter Giering in einer Pressemitteilung an die Märkische Oderzeitung. Fast sechs Wochen hätten die Eberswalder auf die Turmuhr des zentral gelegenen Gotteshauses verzichten müssen. Die Zahnräder und das Gestänge des mechanisch angetriebenen Uhrwerks waren in die Jahre gekommen. Staub und Dreck taten ihr Übriges, sodass die Uhr zuletzt häufiger stehenblieb.

In der vergangenen Woche wurde sie von einem spezialisierten Unternehmen aus Berlin repariert. „Es ist nicht ganz einfach, für dieses sensible und besondere Uhrwerk einen Uhrmacher zu binden, der die Reparatur fachmännisch ausführen kann.“, so Pfarrer Hanns-Peter Giering. „Umso glücklicher sind wir, dass sich, sobald die Feinabstimmung geschafft ist, wieder alle Eberswalder an der korrekten Zeit orientieren können.“ Bis es soweit ist, kann es noch ein paar Tage dauern. Das mechanische Uhrwerk läuft erst langsam an, sodass die Zeiger derzeit etwas hinterherhinken und auch in den nächsten Tagen immer wieder nachjustiert werden müssen. Freitagmittag ging die Uhr eine halbe Stunde nach. Mit der Zeit aber sollen sich die Eberswalder wieder auf die Uhr verlassen können.

Mit der Reparatur konnte, so berichtet Giering, auch das vierte Ziffernblatt auf der Seite des Kirchenschiffes wieder in Betrieb genommen werden, sodass nun bald die korrekte Zeit auf allen vier Seiten der Maria-Magdalenen-Kirche angezeigt wird.

Verbunden mit der Reparatur der Turmuhr war auch die Prüfung, inwieweit sich der historische Stundenschlag, der bereits im 19. Jahrhundert installiert war, wieder in Betrieb genommen werden kann. Die Stundenglocken wurden in den Vorkriegsjahren des Zweiten Weltkrieges entnommen. Nun ist geplant, den Stundenschlag wieder zu installieren, um den Eberswaldern und Besuchern auch eine hörbare Orientierung zu geben.