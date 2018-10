Kanal International

Marco Marschall

Eberswalde Von Marco Marschall

Die internationale Gemeinschaft auf dem Finowkanal wächst. Nachdem ein englisches Paar dort bereits das zweite Mal auf dem Boot überwintert, haben nun auch die Skandinavier Nils und Torild Pihlblad im Marina Park Eberswalde angelegt.

Ihr Kahn „Passe Lagom“ ist nur wenige Meter kürzer und etwas schmaler als „La Tulipe“, das Boot der Briten Carol und David Alder, die diesen Winter erneut in Eberswalde verbringen. Sie waren es auch, die dem Rentnerpaar vom besonderen Kanal in Brandenburg berichtet haben. Kennengelernt haben sich die vier im vorherigen Winterquartier, im belgischen Brügge. Dort haben Nils und Torild Pihlblad, beide 69, ganze viermal hintereinander in ihrem Boot die kalte Jahreszeit verlebt. „Und das obwohl wir uns vorher gesagt haben, wir bleiben nirgendwo länger als einen Winter“, sagt Torild und lacht.

Ob Eberswalde eine ähnliche Magnetwirkung auf die beiden entfaltet, wird sich zeigen. Derzeit passt ihnen ihr Liegeplatz und das Leben auf dem Boot ganz gut. Alles ist genau richtig. Deshalb auch der Name des Bootes, mit dem sie seit fünf Jahren über die Kanäle schippern. „Passe Lagom“ heißt soviel wie „passend“ oder „passgenau“. „Passe“ ist norwegisch, „Lagom“ schwedisch. Beide Wörter meinen dasselbe. Hintergrund der Bezeichnung in zwei Sprachen ist die Herkunft des Paares, das in zweiter Ehe miteinander verheiratet ist. Nils ist Norweger, Torild Schwedin. Lili, die ebenfalls mit an Bord lebt, ist eine aus Spanien gerettete Straßenhündin und sehr zutraulich. Das Boot selbst stammt aus Holland.

„Der Schiffskörper ist von 1923“, berichtet Nils. Der Überbau sei von 2002. Anders als ihre englischen Nachbarn auf dem Finowkanal hätten sie am Boot nichts selbst gemacht, sondern es so gekauft, wie es ist. 225 000 Euro haben sie für den 23 Meter langen Kutter bezahlt. Sie wollten ihn unbedingt haben. Wegen des großen hellen Steuerraums, in dem sie häufig sitzen und mit dem Außendeck habe eben alles genau gepasst.

Nils, gelernter Agrartechniker, leitete vor der Rente eines der staatlichen Geschäfte, die in Norwegen alleinige Lizenz auf den Verkauf von hochprozentigem Alkohol haben. Torild war Buchhalterin bei einem großen Küchenausstatter.

In Frankreich, Irland und den Niederlanden hatten sie vorher Urlaub in gemieteten Booten gemacht und gedacht, „das wäre was, wenn wir alt werden“. Anders als viele andere Rentner im Norden Europas, meint Torild. „Die meisten lassen sich im Alter in Spanien nieder. Aber dafür trinken wir zu gern Wein. Da würden wir uns wahrscheinlich zu Tode trinken“, witzelt sie.

Neben ihrem gemütlich eingerichteten Boot hat das Paar noch ein Haus in Norwegen, das sie zwei bis drei Mal im Jahr mit dem Auto besuchen. Die meiste Zeit aber verbringen beide auf dem Wasser. Platz gibt es dort immerhin ähnlich viel, wie in einer Datsche. Die Treppe runter vom Steuerraum, der gleichzeitig eine Art Wintergarten ist, geht es in einen Wohn- und Küchenbereich mit Kamin. Das Bad ist groß genug, dass sich niemand hineinzwängen muss. Und im Schlafzimmer ist links und rechts vom Doppelbett noch ausreichend Platz. So dass nachts niemand über den Partner krabbeln muss.

Trotz der verhältnismäßig komfortablen Wohnsituation ist das Leben auf dem Boot nicht für jeden so passgenau. „Es ist wichtig, dass beide Partner es wollen“, sagt Torild. Das war bei ihnen der Fall. Zehn Jahre, gerne noch mehr, haben sie sich vorgenommen, auf den Kanälen Europas unterwegs zu sein und hoffen auch, dass die Schleusen am Finowkanal nicht dicht machen. Vom Kanal berichten sie nur Gutes. Außerdem gebe es im Umkreis so gut wie keine Liegeplätze für Boote dieser Größe. „Es wäre wirklich schade, wenn sie den Kanal schließen“, sagt Torild.