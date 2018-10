Rolltore extra fürs MTF umgebaut

Dirk Schaal

Hönow Bürgermeister Karsten Knobbe übergab in dieser Woche an die Hönower Feuerwehr ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF). Dass es ein Crafter mit Hochdach ist, liegt daran, dass nur der knapp hälftig vom Land gefördert wurde. „Andere fördermittelfähige Fahrzeuge waren vorerst nicht zu bekommen. Damit das Fahrzeug überhaupt in die Garage passt, mussten wir die Rolltore umbauen“, sagte Knobbe.

Hoppegarten musste für den VW Crafter 35 Kombi TDI mit zwei Litern Hubraum und 120 kW Leistung knapp 35 000 Euro berappen. Das Fahrzeug verfügt über acht Sitzplätze und wurde mit BOS-Funk ausgestattet. Das Hochdach ermöglicht den Feuerwehrleuten Platz zum Umziehen im Fahrzeug. Der große Kofferraum bietet viel Stauraum für Material und kleines Werkzeug. Auch verfügt der MTF über eine Hängerkupplung, damit auch das Schlauchboot zu den Einsatzorten gebracht werden kann.

155-mal musste die Ortswehr Hönow in diesem Jahr ausrücken. 33 Kameraden sind im einsatzfähigen Alter, doch nicht alle davon aktiv. Gesucht werden neue Mitglieder für alle drei Ortswehren. „Derzeit läuft eine Grundausbildung von 17 neuen Kameraden“, erzählte Gemeindewehrführer Marius Venslauskas stolz. Doch das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Allein in Hönow fehlen etwa 30 Kameraden, wenn jeder Fahrzeugplatz optimal dreifach besetzt sein sollte, wie Venslauskas bemerkte.

Bei den Planungen fürs neue Feuerwehrgerätehaus in der Hönower Siedlungserweiterung stehen derzeit alle Räder still. „Wir haben noch keine Auskunft über die Bewilligung von Fördermitteln erhalten. So lange können wir nichts unternehmen. Aber auch ohne Fördermittel halten wir an den Plänen des Neubaus fest. Ich rechne nach einem Gespräch mit der zuständigen Staatssekretärin mit einer baldigen Mitteilung, so oder so“, reagierte Knobbe.(dl)