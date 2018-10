Stadtwerke suchen neuen Geschäftsführer

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Jörg Neuhaus verlässt die Frankfurter Stadtwerke zum Juni 2019. Am Freitagmorgen stimmte der Aufsichtsrat des regionalen Energieversorgers der Kündigung des Geschäftsführers zum genannten Zeitpunkt zu. In einer Pressemitteilung werden nicht näher ausgeführte, persönliche Gründe für den Entschluss genannt. Damit verbunden ist auch ein Wechsel bei der Frankfurter Dienstleistungsholding, der Jörg Neuhaus ebenfalls als Geschäftsführer vorsteht.

„Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe mich in der, wenn auch bisher kurzen Zeit, im Unternehmen sehr wohl gefühlt und die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und allen Partner sehr geschätzt“, erklärte der Diplom-Kaufmann. Er leitet das Unternehmen seit dem 1. August 2016. Zuvor war Jörg Neuhaus bei der Stadtwerke Dinslaken Solar GmbH (Nordrhein-Westfalen) tätig, ehe er in Frankfurt auf den langjährigen Geschäftsführer Jörg Thiem folgte.

In gut zweieinhalb Jahren an der Unternehmensspitze brachte Neuhaus eine Reihe strategischer Entscheidungen mit auf den Weg. Die wohl wichtigste ist der Ausstieg aus der Braunkohle. In den nächsten Jahren geben die Stadtwerke rund 60 Millionen Euro für eine nachhaltige Kraftwerkstechnik aus. Geplant sind der Bau einer gasbetriebenen Anlage – bestehend aus fünf Blockheizkraftwerkmotoren sowie einem Heizwassererzeuger – sowie eines Wärmespeichers.

„Wir bedauern die Kündigung außerordentlich, aufgrund der höchst persönlichen Gründe dafür aber ist der Entschluss nachvollziehbar und zu akzeptieren“, erklärte Wolfgang Neumann (Die Linke), Vorsitzender des Aufsichtsrates. Jörg Neuhaus habe die Stadtwerke auf Erfolgskurs gehalten und wichtige Investitionen angeschoben. „Er wird seinem Nachfolger geordnete Verhältnisse übergeben“, ist Neumann überzeugt. Die Wiederbesetzung bzw. Ausschreibung der Stelle sei bereits in die Wege geleitet worden.

Die Stadtwerke liefern Strom, Gas und Wärme und beschäftigen rund 100 Mitarbeiter. Die Stadt ist über die Dienstleistungsholding mit 51 Prozent größter Gesellschafter. Weitere Teilhaber sind die Edis AG mit 39 Prozent und die Ewe Vertrieb GmbH mit 10 Prozent.(thg)