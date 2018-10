SPD-Basis ärgert Dietmar Woidke

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Mitte November wählt die brandenburgische SPD einen neuen Landesvorstand. Gleichzeitig werden in Form von Anträgen die Wünsche der Parteibasis diskutiert.

Es geht um mehr Stellen für Zöllner, um die Schwarzarbeit zu bekämpfen, landeseinheitliche Qualitätsstandards für Kitas, jede Menge neue Zugverbindungen und ein Ganzjahresticket für den VBB in Höhe von 365 Euro.

In der Parteizentrale in Potsdam machen aber ganz andere Anträge Sorgen, die auf den ersten Blick eher unscheinbar daher kommen. So fordern die Kreisverbände von Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming die Trennung von Amt und Mandat für Ministerinnen und Minister der Landesregierung. Bei den Linken ist es seit Jahren üblich, dass Minister ihr Landtagsmandat abgeben müssen, damit andere ins Parlament nachrücken und die Arbeit der Fraktion bewerkstelligen, zu denen Minister keine Zeit haben.

Die SPD hatte dies immer abgelehnt. „Die Zeiten ändern sich“, sagt Tina Fischer, Unterbezirksvorsitzende in Dahme-Spreewald. Die nächste Fraktion könnte kleiner sein und brauche jedes Mitglied für die Ausschussarbeit. Außerdem könne man nicht immer über Erneuerung reden, ohne was zu tun. Fischer weist jedoch darauf hin, dass im Antrag nur von Ministern die Rede ist und nicht ausdrücklich vom Ministerpräsidenten.

Das ist wohl auch dem Ortsverein Königs Wusterhausen aufgefallen. Der hat prompt einen Antrag hinterhergeschoben, der vorsieht, dass auch der Ministerpräsidenten sein Mandat niederlegen muss.

Der Ortsverein will aber noch mehr und reichte noch einen zweiten Antrag ein, der es Ministern und dem Ministerpräsidenten verbietet, hohe Parteifunktionen auszuüben. Falls es dafür eine Mehrheit geben sollte, müsste sich Woidke zumindest zwischen Regierungsamt und Parteifunktion entscheiden. Und wenn Amt und Mandat getrennt werden, haben Minister nach Rücktritten nicht mehr die Fraktion als Auffangbecken.