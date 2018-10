Parlament will Termin halten

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Stadtverordneten wollen am Termin für den Haushaltbeschluss im November festhalten. Das wurde bei der Sitzung am Donnerstagabend deutlich.

Wolfgang Skor, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung in Wriezen, hat am Donnerstagabend auf der Sitzung des Gremiums erneut darauf gedrungen, den Doppelhaushalt für 2019/2020 noch im November zu beschließen. Das entspreche auch der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, sagte Skor, der der Fraktion Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch (BWBO) angehört. In der Kommunalverfassung heißt es, dass die beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt werden soll.

Kämmerin Angelika Kerstenski hatte zur Sitzung auch den ersten Entwurf vorbereitet, der damit sowohl in den Fachausschüssen Anfang des Monats als auch in den Fraktionen diskutiert werden kann. Auch Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) erklärte den November zum Wunschtermin.

Mögliche Änderungen sah die Kämmerin im Investitionshaushalt, weil die Prioritätenliste noch nicht beschlossen ist. Hierzu wollen sich – wie berichtet – die Fraktionen und zumindest zum Teil auch die Ausschüsse noch einmal verständigen. Wobei Eberhard Tonne (CDU/UWG) bei dem Tagesordnungspunkt einen überraschenden Vorschlag machte: Weil die Verwaltung in die aktuelle Fassung der Vorhabenliste die inzwischen eingereichten Prioritäten der vier Fraktionen des Stadtparlaments eingearbeitet hatte, wollte er die jeweilige Gesamtpriorität für die etwa ein Dutzend Positionen schnell ausrechnen und machte dies am Beispiel Bildungscampus deutlich. Zweimal vier und zweimal eins mache zehn, geteilt durch vier ergebe 2,5, rechnete er vor und erklärte: „Die Prioritätenliste können wir heute schon festlegen.“

Allerdings stellte niemand – trotz Nachfrage Wolfgang Skors – den entsprechenden Antrag. Dabei hatte der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung zuvor bereits darauf verwiesen, dass sich die Prioritäten von BWBO, FDP und CDU teilweise decken und somit ein schneller Konsens zu finden sein müsste.

Laut Kämmerin Angelika Kerstenski liegt der Doppelhaushalt 2019/20 in etwa in dem Rahmen der Vorjahre. „Die investiven Maßnahmen legen Sie fest“, wandte sie sich noch einmal an die Stadtverordneten, die sich im Vorfeld zum Teil Vorgaben durch die Finanzverwaltung gewünscht hatten. Deutlich machte die Kämmerin aber auch: „Wir sind für 2019/2020 am Limit, was machbar ist.“ So sei für 2020 eine weitere Kreditaufnahme geplant.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Jutta Werbelow fragte nach der Pro-Kopf-Verschuldung in Wriezen, die – so Angelika Kerstenski – zurzeit etwas mehr als 400 Euro beträgt. Der Landesdurchschnitt sei wesentlich höher. Wobei die Stadt selbst mit dem vorgesehenen Kredit für die Kita Lüdersdorf immer noch unter diesem liegen würde. „Wir bleiben da im guten Mittelpunkt.“

Kritik musste unterdessen die BWBO-Fraktion einstecken, die zu Wochenbeginn die Erstellung eines Nachtragshaushalts beantragt hatte, um Verzögerungen bei der Planung des neuen Gerätehauses in Wriezen zu verhindern. Während Jutta Werbelow (SPD) unter anderem an die Funktion einer Tagesordnung, die vor Überraschung und Überrumpelung schützen soll, erinnerte, würde sich Peter Küster (FDP) in wirklich dringenden Fällen wünschen, dass sich die Fraktionsvorsitzenden untereinander anrufen. Bürgermeister Karsten Ilm verwies auf die Möglichkeit der Selbstbindung, die dann mit deutlicher Mehrheit befürwortet wurde. Die Beschlussvorlage soll zur nächsten Sitzung vorbereitet werden.