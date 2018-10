Fünf Bürgerideen als Sieger

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Schwedter Jugendfeuerwehr, die Bürgerwerkstatt, die Sportvereine in Criewen und Vierraden sowie der Ortsteil Kunow können sich über jeweils 15 000 Euro aus dem Bürgerbudget für 2019 freuen. Die Vorschläge Transporter, Lasercutter, Überdachungen und Sportplatzgeländer siegten bei der Abstimmung durch die Schwedter Bürger. Der Wahlausschuss der Stadt Schwedt hat das Ergebnis der Abstimmung am Donnerstag bestätigt. Von den 27380 abstimmungsberechtigten Schwedtern haben 5481 an der Abstimmung teilgenommen, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 20 Prozent. 3403 Stimmen entfielen auf den Vorschlag Transporter für die Jugendfeuerwehr, 1964 Stimmen auf die Überdachung, die der Sportverein Borussia Criewen gern hätte. 1209 Stimmen haben die Erneuerung eines Barrieresystems um den Sportplatz Vierraden unterstützt. Für eine Überdachung auf dem Festplatz in Kunow kamen 1101 Stimmen zusammen und die Anschaffung eines Lasercutters für die Bürgerwerkstatt am Technikstützpunkt der Gesamtschule Talsand wurde von 1086 Stimmen unterstützt.

Einige Protagonisten der Vorschläge waren zu der öffentlichen Verkündung der Ergebnisse gekommen. Mandy Kolberg freute sich riesig über das Ergebnis für die Jugendfeuerwehr. „Ich war früher selbst in der Jugendwehr, jetzt macht mein Sohn mit. Natürlich haben wir in der Stadt fleißig Stimmen gesammelt“, erzählt die junge Frau und stieß mit ihren Freundinnen nach der Verkündung erst mal mit einem Schluck Sekt an. Die 15 000 Euro reichen noch nicht ganz für den Transporter, der für Veranstaltungen und Camps der 113 Mitglieder der Schwedter Jugendfeuerfeuerwehr genutzt werden soll. „Dafür werden wir bei weiteren Unterstützern noch ein wenig klappern“, sagt Stadtbrandmeister Heiko Hinsche.

An der Abstimmung zum mittlerweile dritten Bürgerbudget haben so viele Schwedter teilgenommen wie noch nie. Von den 5610 Teilnehmern mussten aber 178 Mehrfachabstimmungen, 266 ungültige und 129 Stimmen von Nicht-Schwedtern abgezogen werden. Der Anteil der unzulässigen Stimmen sei aber erfreulicherweise gesunken, erklärte Ordnungsamtsleiterin Heike Voigt.(md)