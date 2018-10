Langohren vermessen

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Die Schönheitskönige stehen bereits fest. Die Sieger werden allerdings erst am Wochenende verkündet. Am Freitag waren drei Preisrichter in der Neuzeller Mehrzweckhalle aktiv, und zwar mehrere Stunden. Sie haben Kaninchen sowie Tauben, Hühner und Co. genau unter die Lupe genommen. Die Größe wurde bewertet, das Gewicht, das Fell oder aber das Gefieder. Bei den Kaninchen wurden sogar die Ohren vermessen. Gut 200 Tiere wurden letztlich bewertet. In jeder Kategorie mussten Punkte verteilt und letztlich zusammengezählt werden. Die Preisträger werden am Wochenende bekanntgegeben und erhalten dann auch Pokale und Urkunden.

Zudem findet an diesen zwei Tagen die Ausstellung der Kleintierzüchter aus der Region statt. Besucher sind am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr willkommen. Gastgeber sind die Kleintierzüchtervereine aus Neuzelle und Fünfeichen. Einige Tiere stehen auch zum Verkauf. Eine kleine Streichelecke für die Kinder ist noch am Freitagnachmittag eingerichtet worden. Der Boden der Neuzeller Mehrzweckhalle wurde bereits Mitte der Woche extra für die Ausstellung abgedeckt, sodass keine Schäden entstehen. Wer während des Rundgangs Hunger und Durst verspürt, kann eine Etage höher gehen. Dort hat der Imbiss geöffnet. Für die Tiere gibt es kiloweise Körner und Möhren.