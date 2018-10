Sonntag wird an der Uhr gedreht

Beate Bias

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag werden die Uhren wieder zurückgedreht. Viele nutzen die Zeit, um eine Stunde länger im Bett zu bleiben. Mit dem Thema „Träumen und Schlafen“ beschäftigen wir uns auch in unserer neuen Serie. Die gute Nachricht: Mehr als zwei Drittel der Brandenburger schlafen ausgezeichnet.

Millionen von Armband-, Bahnhofs- und Kirchturmuhren müssen sich in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag umstellen – und die Menschen dazu. Dann ticken Deutschland und fast alle europäischen Länder wieder nach der Winterzeit. Dabei erhalten die Menschen eine Stunde Schlaf geschenkt – oder die Stunde zurückerstattet, die ihnen Ende März bei der Umstellung auf die Sommerzeit gestohlen wurde.

Eine Umfrage der Lausitzer Rundschau hat jetzt interessante Vorlieben in Sachen schlafen und träumen bei uns Brandenburgern entdeckt. So haben 71 Prozent der Befragten zugegeben, schon einmal bei einer unpassenden Gelegenheit eingeschlafen zu sein. Meist war das im Theater, aber oft auch im Büro. Auf die Frage „Was machen Sie, wenn Sie nicht schlafen können?“ gab es drei häufige Antworten. Die meisten nehmen ein Buch zur Hand, schalten den Fernseher ein oder machen sich einen Tee. Bei 42 Prozent der Befragten steht ein Fernseher im Schlafzimmer.

Brisantes Thema ist offenbar auch das Schnarchen. Da bleibt es meist nicht beim zärtlichen Anstupsen oder Nase zuhalten des Partners. Die häufigste Antwort war: „Es ist leider so schlimm, dass wir mittlerweile getrennt schlafen.“ Vielleicht liegt das Schnarchen auch daran, dass 14 Prozent auf dem Rücken schlafen. Menschen, die in dieser Position die Nacht verbringen, wird ein ordentliches Selbstbewusstsein nachgesagt. Spannend ist auch, dass Brandenburger regelmäßig träumen. Leider nicht immer nur schöne Sachen.

Doch was passiert eigentlich, wenn wir schlafen und träumen? Prof. Jan Born, Direktor des Instituts für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie am Uniklinikum Tübingen, drückt es so aus: „Schlafen ist ein anderes Wachen.“ In unserer neuen Serie erklärt er genau, was in den einzelnen Phasen des Schlafens vor sich geht. Dazu erläutert Traumforscher Michael Schredl, wie man sich Albträume vom Hals halten kann.

In den kommenden fünf Wochen berichten wir für Sie über ganz verschiedene Themen zum „Träumen und Schlafen“. Unter anderem über Schlafstörungen und was man dagegen tun kann. Tipps gibt es auch für Eltern, deren Kind nicht im eigenen Bett schlafen will. Und wer es extravagant mag, für den haben wir ungewöhnliche Schlafstätten getestet.