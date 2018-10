Auf der Spur von Karl Marx

Dem Revolutionär ein Denkmal gesetzt: Die Büste von Karl Marx steht seit 1968 an der Karl-Marx-Allee in Neuhardenberg. Die Gemeinde wurde 1949 in Marxwalde umbenannt. Die Rückbenennung erfolgte 1991. © Foto: Christina Sleziona

Seelow (MOZ) Vor 200 Jahren wurde der große Denker Karl Marx geboren. Begeistert von seinen revolutionären Ideen, kamen viele Verantwortliche in der ehemaligen DDR auf den Namens-Geschmack: Sechs Karl-Marx-Straßen gibt es bis heute in der Seelower Region. Wie haben sie sich gehalten?

Wenn man von Karl Marx spricht, fällt jedem Oderländer wohl als erstes Neuhardenberg ein. Denn das Dorf wurde im Mai 1949 zu Ehren des Revolutionärs in Marxwalde umbenannt. Margrit Krebs, Zeitzeugin und in der Karl-Marx-Allee zu Hause, erinnert sich noch immer vergnügt an die Verwirrung Außenstehender, als der Ort 1991 wieder zu Neuhardenberg wurde. Seit der Wende habe sich auf der Karl-Marx-Alle jedoch vieles zum Negativen verändert. „Zu DDR-Zeiten gab es viele Läden an der Straße. Heute ist hier nichts mehr los“, meint sie. Obwohl der angrenzende Park mit dem Karl-Marx-Denkmal auftrumpfen kann, ziehe dieses kaum noch Menschen in den Ort – nur die Kultur im Schloss.

Ähnlich idyllisch, aber wesentlich verkehrsreicher, sieht es in Letschin auf der Karl-Marx-Straße aus. Zwar teilt sich Marx den angrenzenden Park mit dem Alten Fritz (Friedrichstraße) und Fontane. Dennoch spürt man hier noch den Atem der Roten Armee: Zwei Denkmäler wurden hier aufgestellt. Sie mahnen zum Kampf gegen den Imperialismus und für den Frieden und gedenken der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Letschiner Soldaten. Die Hauptstraße selbst ist durch mehrere Restaurants, eine Bäckerei, Sparkasse und das alte Kino charakterisiert, die die Straße heute noch mit Leben füllen.

Als Hauptstraße nach Polen ist die Karl-Marx-Straße in Küstrin-Kietz bekannt. – Und leider, so scheint es, auch allein dafür. Die etwa drei Kilometer lange Straße, die sich bis über den Vorflutkanal erstreckt, ist zwar in einem guten Zustand erhalten geblieben, doch „es ist gerade das heruntergekommene alte Armaturenwerk als Schandfleck, das uns Anwohner sauer aufstoßen lässt,“ bekundet Werner Rohde, der als selbstständiger Landwirt an der Karl-Marx-Straße zu Hause ist.

Er und seine Frau leben vor allem vom Verkauf von Eiern, die sie überwiegend Berlinern und anderen Durchreisenden auf dem Weg nach Polen anbieten. Den Beginn des Verfalls der Straße datiert Werner Rohde ebenfalls auf die Wiedervereinigung zurück.

„Zu Ostzeiten boomte das Armaturenwerk, nach der Wende wurde die Produktion einfach eingestellt. Heute kümmert sich keiner mehr um die Ruine“, betont der Landwirt. Trotzdem ist er auf seinen Heimatort stolz: „Unsere Querstraßen sind viel schöner und belebter“, sagt er überzeugt.

Wie eine unscheinbare Querstraße mutet derweil die Karl-Marx-Straße in Golzow an. Passend neben der Friedrich-Engels-Straße gelegen, sind es vor allem die angrenzende Grundschule „Kinder von Golzow“ und die Oderbruch-Halle, die dieser 30-er Zone immer noch Bedeutung für das Dorf zuschreiben.

In Neutrebbin weist die Marx-Straße, eine Nebenstraße, erstaunlicherweise sogar einen besseren Zustand als die Hauptstraße auf. Ein Grund zur Freude ist das dennoch nicht. Die Straße scheint nur selten befahren zu sein. Immerhin: Die Neutrebbiner zeigen sich derzeit auch in diesem Teil des Dorfes Halloween-begeistert und haben ihre Grundstücke an der kleinen Querstraße mit Kürbisköpfen und Spinnweben geschmückt.

Als große Überraschung entpuppt sich die von uns zuletzt besuchte Karl-Marx-Straße: Sie befindet sich im 1200-Einwohner-Dorf Gusow. Mit bloßem Auge kaum wahrzunehmen, ähnelt die Zufahrt von der B167 eher einer „Garageneinfahrt“, wie sie Anwohnerin Doris Lenz liebevoll bezeichnet.

Tatsächlich verbirgt sich hinter der engen Gasse eine langgestreckte und verzweigte Landhausidylle mit modernem Einschlag. Frisch gestrichen und renoviert zeigt sich auch das Haus von Doris Lenz. Seit sie sich in den 80er Jahren hier ansiedelte, kamen stetig neue Bauten dazu. Anders als in Neuhardenberg oder Küstrin-Kietz habe die Wende den Einwohnern „hier keinen Strich durch die Rechnung gemacht“. Ein erfrischendes Fazit, bleiben die meisten Karl-Marx-Straßen im Oderland doch hinter ihren Möglichkeiten zurück.