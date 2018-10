Duschen wird teurer in Hohen Neuendorf

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Hohen Neuendorfer müssen im kommenden Jahr mit höheren Gebühren für die Schmutzwasser­entsorgung rechnen. Geplant ist, die Mengengebühr von jetzt 2,48 Euro pro Kubikmeter auf 2,76 Euro pro Kubikmeter anzuheben. Die Grundgebühr bleibt mit 25 Cent pro Tag unverändert.

Beschlossene Sache ist die Erhöhung noch nicht, weil die Vorlage nach einer Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung noch einmal zurückgezogen wurde, um die Prognosen für die Zinsentwicklung erneut durchzurechnen. Von einem Anstieg der Gebühren ist aber auf jeden Fall auszugehen, auch wenn er eventuell noch um einige Cent geringer ausfallen kann. Die neue Satzung soll im Januar in Kraft treten.

„Wir kommen um eine Gebührenerhöhung nicht herum“, erklärte Bürgermeister und Eigenbetriebschef Steffen Apelt (CDU). Die Kosten für die Dienstleistungen, die der Eigenbetrieb beauftragen müsse, seien wie überall in der Bauwirtschaft um 20 bis 25 Prozent gestiegen. „Wenn wir die Gebühren nicht erhöhen, ist die Liquidität des Eigenbetriebs nicht gegeben. Mit 2,76 Euro pro Kubikmeter liegen wir aber in der Umgebung immer noch gut im Mittelfeld.“ Bei einem durchschnittlichen Einfamilien-Haushalt werden etwa 20 bis 30 Euro mehr pro Jahr fällig.

Gute 110 Kilometer Schmutzwasserleitungen sind es in der Stadt, die der Eigenbetrieb zu warten hat. In einem Zeitraum von zehn Jahren werde das ganze Netz einmal komplett geprüft, so Apelt. Die Leitungen seien inzwischen nicht mehr so neu und Schäden kämen vor. „In einem Fall kostete das 300 000 Euro“, erklärte Apelt. Zudem sei wegen der Stark(regen ein Fremdwassereintritt in den Leitungen von etwa zehn Prozent zu verzeichnen gewesen. Eine gute Million Kubikmeter Abwasser leitet die Stadt Hohen Neuendorf jährlich zum Klärwerk Wansdorf.

Im kommenden Jahr sieht der Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 636 000 Euro vor. Alleine 400 000 Euro kostet die Erneuerung und Erweiterung der Abwasserpumpwerke, 169 000 Euro sind für das Kanalnetz und 44 000 Euro für Druckentwässerungsanlagen eingeplant. Die Abnutzung der Kanaliationsanlage wird durch das viele Regenwasser, das die Schmutzwasserfracht negativ verändert, beschleunigt, sodass künftig öfter Reparaturen nötig sein könnten.