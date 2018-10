Bauwerke beeinflussen Fischbestände

Brian Kehnscherper

Temnitz (MOZ) Bei einer Untersuchung der Fischbestände in der Temnitz sind interessante Ergebnisse zutage getreten. So unterscheidet sich die Verbreitung der Wassertiere in Ober- und Unterlauf teils erheblich.

Experten haben im Auftrag des Instituts für angewandte Gewässerökologie Anfang Oktober für die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg die Fischbestände in der Temnitz untersucht. Die Kartierarbeiten fanden im Rahmen der Managementplanung für das Natura 2000-Gebiet “Oberes Temnitztal Ergänzung“ statt. An insgesamt neun Standorten entlang der Temnitz haben die Fischer Wolfram Hahlweg und Gernot Walter eine Elektrobefischung durchgeführt. Bei dieser Methode wird schwacher Strom zum Fang der Tiere eingesetzt. Dabei wurden unter anderem Bitterling, Gründling, Schleie, Moderlieschen, Dreizackiger Stichling, Hecht, Flussbarsch, Döbel sowie ein Kamberkrebs gefunden. Der Kamberkrebs ist ein aus Nordamerika stammender Flusskrebs, der als invasive gebietsfremde Art auch in Europa vorkommt. Er ist in Teilen Europas weit verbreitet und dort die mittlerweile häufigste Flusskrebsart.

Menschliche Bauwerke beeinflussen die Bedingungen entlang der Temnitz stark, sodass die Verbreitung der Fische sich in dem Gewässer sehr unterscheidet. So ist das Wasser im Unterlauf vor einem Wehr sauerstoffarm und nährstoffreich. An diesen Stellen wachsen Wasserlinsen. Die Fließgeschwindigkeit ist gering. Große, ältere Fische sind dort nicht zu finden. Dies könnte nach Einschätzung der Experten ein Zeichen dafür sein, dass die Sauerstoffsituation im Sommer noch weitaus schlechter war. Dafür wurden viele Bitterlinge und andere kleine Arten wie Moderlieschen gefunden. Kleine Fische können solchen Extremsituationen entgehen, indem sie in Seitenbächen ausharren, bis sich die Situation entschärft. Größere Fische wie Hechte können das nicht.

Oberhalb der Staustufen wurden unter anderem Steinbeißer, Schleie, Neunstacheliger Stichling und Schmerlen gefunden. Bitterlinge hingegen konnten nicht festgestellt werden. Der Bitterling spielt im Rahmen der Managementplanung eine besondere Rolle, weil er unter europäischem Schutz steht. Aufgrund des Bitterlings und anderer gefährdeter Arten und Lebensräume – wie der Kleinen Flussmuschel und dem Moorwälder – wurde das Gebiet um die Temnitz als sogenanntes Fauna-Flora-Habitat-Gebiet in das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 aufgenommen. Anfang nächsten Jahres soll mit Anglern über die Ergebnisse diskutiert werden. Sie kennen das Gebiet seit Jahren. Die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg erhofft sich von ihnen wichtige Hinweise für die weitere Planung.

Voraussichtlich im Frühjahr wird ein Treffen der Regionalen Arbeitsgruppe angeboten. Interessierte sind eingeladen teilzunehmen. Der Termin wird auf der Seite www.natura2000-brandenburg.de bekanntgegeben.