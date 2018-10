Vom Kinderstar zur gefeierten Schauspielerin

dpa

München (dpa) Cornelia Froboess taucht zu ihrem 75. Geburtstag ab. Keine Interviews, keine öffentliche Feier. Die vielfach geehrte Schauspielerin geht auf Reisen und verbringt ihren Ehrentag an diesem Sonntag in der Schweiz. „Selbst ich kann meine Blumen nicht loswerden“, sagt ihre Agentin – und fügt etwas wehmütig hinzu: „Dabei hätte sie doch so viel zu erzählen.“

Denn mehr als sechs Jahrzehnte ist es inzwischen her, dass Cornelia Froboess, die im brandenburgischen Wriezen geboren wurde, wohin ihre Mutter Margaretha 1943 wegen der Bombenangriffe auf Berlin gezogen war, zum Star wurde. Zu einem Kinderstar. Mit dem Lied „Pack die Badehose ein“ lieferte sie 1951 die Wannsee-Hymne schlechthin. Oft trat die „Berliner Göre“, als die sie damals galt, im Petticoat mit Peter Kraus auf, der sich damals als deutscher Elvis Presley feiern ließ. Die beiden galten als Teenie-Traumpaar, ihre Schlagerfilme „Wenn die Conny mit dem Peter“ (1958) und „Conny und Peter machen Musik“ (1960) wurden zu Kinohits. An der Seite von Peter Alexander spielte sie in dem Musikfilm „Der Musterknabe“ (1963) und sang „Verliebt, verlobt, verheiratet“.

Inzwischen hat Cornelia Froboess die Badehose längst selbst ein- und weggepackt, ihre Schlagerkarriere – auch „Zwei kleine Italiener“ (1962) hat sie gesungen – hängte sie früh an den Nagel. Aus Conny wurde Cornelia, und als Cornelia ist sie schon lange eine Grande Dame des deutschen Theaters und des Fernsehens. Zuletzt war sie Mitte Oktober in dem Film „Endlich Gardasee!“ im Ersten zu sehen, in dem zwei Frauen, Großmutter und Enkelin, zu neuen Ufern aufbrechen.

„Ich glaube nicht daran, Versäumtes nachholen zu können“, sagte sie kurz vor ihrem Geburtstag. „Man kann aufbrechen zu neuen Lebensformen, ja. Ob das allerdings glücklicher macht, wird man erfahren. Es bleibt in jedem Fall ein Abenteuer.“

Schon in den 60er-Jahren kehrte sie ihrer ersten, eher der leichten Muse gewidmeten Showbusiness-Karriere den Rücken. Theater – „Das war für mich ein Traum“, sagte Cornelia Froboess einmal. Nach ihrem Schauspielunterricht bei Marlise Ludwig in Berlin bekam sie ihr erstes Engagement am Salzburger Landestheater. Nicht nur sich selbst darstellen wie in der Schlagerwelt, sondern in andere Rollen schlüpfen, das wurde zu ihrem beruflichen Lebensinhalt. Lessings Minna, Wedekinds Lulu, Brechts Mutter Courage – Cornelia Froboess hat die großen Frauenrollen des Theaters gespielt. Und immer wieder auch die kaputten Typen.

Ihre künstlerische Heimat fand sie in Bayern, wo die zweifache Mutter heute noch lebt. Von 1972 bis 2001 war sie festes Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen, wechselte dann gemeinsam mit ihrem Intendanten und guten Freund Dieter Dorn an das Bayerische Staatsschauspiel. Zuletzt stand sie dort 2014 – inzwischen unter der Intendanz von Dorns Nachfolger Martin Kusej – in Oscar Wildes Komödie „Bunbury“ auf der Bühne.

Ihr nächstes Projekt: der vierte Teil von „Ostwind“, der voraussichtlich im Frühjahr 2019 ins Kino kommt. In der Pferdefilm-Reihe spielt sie die Gestütsbesitzerin Maria Kaltenbach. Zum Thema Fernsehen sagt Cornelia Froboess mit Blick auf die oft geäußerte Meinung, es gebe heute zu viel „Fernseheintopf“: „Der Begriff ‚Fernseheintopf‘ ist mir fremd, ich möchte möglichst wenig dazu beitragen. Mir bleibt die Hoffnung auf Wahrhaftigkeit. Reines Klischee möchte ich nicht bedienen.“