Varianten besprochen

Silvia Passow

Falkensee Im letzten Falkenseer Bau- und Werksausschuss wurde über ein Geh- und Radwegangebot in der Friedrich-Engels-Allee beraten. Drei Varianten wurden vorgestellt, keine davon ist unumstritten.

Für Fußgänger hat die Friedrich-Engels-Allee wenig Charme. Das Vorankommen wird auf dem teilweise ungepflasterten Weg von der Wetterlage bestimmt. Radfahrer auf der Fahrbahn jonglieren sich an parkenden Autos vorbei. Auf dem Prioritätenplan für die Schaffung von Angeboten für Radfahrer und Fußgänger steht die Straße auf Position zwei, nur die Potsdamer Straße erschien den Stadtverordneten im Dezember 2016, da wurde der entsprechende Beschluss gefasst, wichtiger.

Die drei nun vorgestellten Varianten wurden diskutiert. Uneingeschränkte Zustimmung fand keiner der Pläne. Die drei Varianten unterscheiden sich in der Ausführung. Geh- und Radweg zusammen, getrennt vom Autoverkehr, Radweg auf der Fahrbahn, allerdings nur in einer Richtung möglich, Vollausbau. Die Knackpunkte liegen in der Verkehrssicherheit, in der Frage der zu fällenden Bäume und der Kosten für die Anlieger.

Die Fraktion der SPD möchte für Radfahrer ein möglichst eigenständiges Angebot schaffen. Radweg auf der Straße, das gibt die Straßenbreite für beide Richtungen nicht her, so die Planer. Und es würde sich die Frage stellen, wo oder ob dann hier noch das Parken möglich wäre. Diskutiert wurde auch, ob diese Lösung an dem Standort tatsächlich der Sicherheit dient. Auch die Anzahl der Bäume, die für das Projekt weichen müssten, ist unterschiedlich und reicht je nach Variante von 15 bis zu 100 Bäumen.

Ähnliche Differenzen auch bei den Beitragszahlungen für die Anlieger. Für ein 1.000 Quadratmeter Grundstück könnten in der kleinsten Variante rund 3.000 Euro fällig werden, beim Vollausbau rund 10.000 Euro. Angesichts dieser Differenzen bei der Beitragszahlung empfiehlt Bau-Dezernent Thomas Zylla das Gespräch mit den Anliegern, eine Bürgerinformationsveranstaltung mit Vor- und Nachteilsbefragung. Die Fraktion der CDU kündigt an, einen Antrag auf Vollausbau stellen zu wollen. Aus ihrer Sicht wäre der komplette Ausbau erstrebenswert und nicht der in Teilen. Für die Grünen stellt sich die Frage, ob der Radverkehr von der Hauptstraße weg auf die Nebenstraßen umgeleitet werden könnte.