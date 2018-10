Wird Grünen-Spitzenmann Al-Wazir der lachende Dritte?

Michael Gabel und Mathias Puddig

Frankfurt am Main (MOZ) Für die hessischen Grünen rund um Tarek Al-Wazir ist ein linkes Bündnis nur eine von verschiedenen Möglichkeiten zum Regieren. Die Partei ist pragmatisch geworden und spricht breite Wählerschichten an. Von der Herzensangelegenheit Rot-Grün hat sie sich verabschiedet.

Einen kurzen Moment der Vorfreude gönnt sich der Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir dann doch. „Marcus, Du wirst den Wahlkreis gewinnen, den Joschka nie geholt hat“, sagt er, als er nach einem Museumsrundgang in Frankfurt am Main gemeinsam mit den Parteifreunden Winfried Kretschmann und Marcus Bocklet bei einer Fragerunde sitzt. „Darauf lege ich mich jetzt fest.“ Kretschmann lacht zufrieden, der angesprochene Kandidat zumindest zuversichtlich.

Die Grünen erleben derzeit auch in Hessen einen Höhenflug, den nicht einmal ihre eigenen Mitglieder vorhergesehen haben. Wahlkämpfer berichten, dass sie selten so viel positive Rückmeldungen bekommen haben. Den Grünen gelingt es sogar, Alt-68er ebenso an sich zu binden wie Angestellte der Europäischen Zentralbank. Warum dann nicht auch über Direktmandate spekulieren?

Eigentlich dürften die hessischen Grünen derzeit nur noch ein Ziel haben: ihren Spitzenmann Al-Wazir, der ja jetzt schon der beliebteste Politiker im Land ist, zum Ministerpräsidenten zu machen. Einigen Umfragen zufolge wäre das möglich – entweder mit SPD und Linken oder mit SPD und Liberalen.

Dann würde nach Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg ein weiterer Politiker der früheren Alternativpartei in einer Landesregierung den Chefplatz einnehmen. Doch als er gefragt wird, ob er sich freut, bald einen Parteifreund in der Ministerpräsidentenkonferenz begrüßen zu dürfen, winkt er erst einmal ab. „Ich bin nicht gekommen, um zu spekulieren“, sagt Kretschmann. „Wunder kommen, oder sie bleiben eben aus.“

Auch Al-Wazir verbietet sich jegliche öffentliche Spekulationen darüber, ob er Regierungschef in Wiesbaden werden will. Bisher deutet sowieso nichts darauf hin, dass er dem bisherigen Partner CDU untreu werden will. Der Noch-Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident der schwarz-grünen Koalition betont bei jeder Gelegenheit, wie gut er mit dem CDU-Ministerpräsidenten Volker Bouffier zusammenarbeite. Man habe voneinander gelernt, heißt es auch von der Grünen-Basis.

Für andere findet Al-Wazir dagegen weniger nette Worte. Die SPD etwa, so sagt er, kreise eher um sich selbst, als nach vorn zu denken. Dabei hatten beide Parteien noch im 2013er-Wahlkampf zusammengearbeitet, um CDU-Mann Volker Bouffier abzulösen. Sogar von einer politischen Freundschaft zwischen Al-Wazir und SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel war die Rede. Noch am Wahlabend traten beide gemeinsam auf. Das ist vorbei.

Wo ist sie nur hin, die rot-grüne Euphorie? Wo ist er geblieben, der gemeinsame linke Geist, der in der Koalition unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) einst ein wegweisendes „Projekt“ sah? Parteichefin Annalena Baerbock betont zwar, dass man ihr „das Label Schwarz-Grün“ nicht verpassen könne und verweist auf gut funktionierende rot-rot-grüne Koalitionen in Thüringen und Berlin. Aber ein linkes Bündnis in Hessen ist in der Berliner Parteizentrale derzeit kein Thema. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sagt nur: „Wir wollen regieren.“

Politikprofessor Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel sieht diese Haltung als Beleg dafür, dass die Grünen „geschmeidiger und pragmatischer“ geworden sind. „Sie sind so flexibel, dass sie im Prinzip alle möglichen Regierungsmodelle bedienen können“, sagt er dieser Zeitung. Schwarz-Grün, Ampel und sogar ein linkes Bündnis – alles ist möglich. Für Umstürze sind die Grünen ja ohnehin nicht mehr zu haben. „Revolutionäre waren ja meistens total schlechte Regierungsleute“, sagt Al-Wazir.

Die Orientierung an Rot-(Rot-)Grün sei bei vielen in der Partei schon noch vorhanden, betont Schroeder. Dies gelte auch für die Hessen-Grünen, obwohl die durch Joschka Fischer schon früh auf einen pragmatischen Kurs gebracht worden seien. „Aber die Partei hat in den Nullerjahren die Erfahrung gemacht, dass sie immer der Verlierer sein wird, wenn sie sich nicht aus der babylonischen Gefangenschaft der SPD befreit“, sagt Schroeder. Deshalb hätten viele in der Partei das linke Projekt inzwischen abgeschrieben – „aber nicht aus inhaltlichen, sondern aus strategischen Gründen“. Für die Hessen-Wahl bedeute das, dass Al-Wazir bei der Wahl seiner Koalitionspartner die freie Auswahl habe. „Er kann sich für Rot-Rot-Grün entscheiden, muss aber nicht.“