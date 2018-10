FDP startet in Wahlkampf

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) „Totgesagte leben länger“, leitete der FDP-Stadtverordnete Ralf Nikolai die E-Mail ein, mit der sich Hennigsdorfs Liberale nach langer Zeit wieder einmal zu Wort melden. Unter dem Titel „Die Zukunft beginnt gestern“ hat sich das Dutzend Hennigsdorfer Liberale Themenschwerpunkte gesetzt, die demnächst auch ins Wahlprogramm Aufnahme finden dürften. Im Zentrum stehen dabei ein freies Wlan-Netz für Hennigsdorf, ein Quantensprung bei der E-Mobilität sowie eine Stärkung der touristischen Angebote.

Was die Forderungen nach freiem Wlan betrifft, greifen die Liberalen zu großen Teilen auf ihren früheren Forderungskatalog namens „Hennigsdorf endlich in das Jahr 2017 führen!“ zurück. Vielleicht ist das der Grund, weshalb einige schon erfüllte Forderungen wiederum auftauchen. So ist das Stadtklubhaus laut Rathaussprecherin Ilona Möser bereits seit drei Jahren mit freiem Wlan ausgerüstet. Die FDP-Forderung hinkt der Realität nach. An solchem Zugang im Stadtzentrum, an Schulen und im Saal des Rathauses wird bereits gearbeitet. Bis Jahresende soll jeder auf das freie Netz zugreifen können.

Ausführlich wenden sich die Freien Demokraten der E-Mobilität zu. Sie fordern Ladestationen im gesamten Stadtgebiet und speziell für Elektrofahrräder am Radwanderweg Berlin-Kopenhagen. Dabei sollen Straßenlampen als Ladestationen genutzt werden. Zudem soll geprüft werden, ob der gesamte städtische Fuhrpark auf Elektroautos umgestellt werden kann. Wie berichtet, ist die Stadt dabei bereits den ersten Schritt gegangen, indem in diesem Frühjahr zwei Pkw mit alternativem Antrieb gekauft wurden.

Darüber hinaus wünschen sich die Liberalen, „Parkgebühren auch per App bezahlbar zu machen“. Offensichtlich gehören die FDP-Mitglieder nicht zur motorisierten Bevölkerung, die hin und wieder einen Parkschein ziehen muss. Ansonsten hätten sie merken müssen, dass dies seit Mai 2016 schon möglich ist. „Aber nicht an allen Automaten, zum Beispiel in der Heinestraße“, wirft Nikolai ein. Die Stadtsprecherin widerspricht: „Wir haben alle Parkautomaten mit der App-Funktion ausgestattet.“

Auf viel Zustimmung dürfte die FDP-Forderung treffen, das freie Parken zu erhöhen. Mit der sogenannten Brötchentaste soll künftig 30 statt 15 Minuten kostenfrei geparkt werden können.

Der Tourismus könnte ihrer Meinung nach angekurbelt werden, indem ein System mit elektrischen Leihfahrrädern entsteht. Am Bahnhof und in Nieder Neuendorf soll sich jeder ein solches E-Fahrrad ausleihen können. „Damit kann man sich auch unabhängig vom Bustakt bewegen“, argumentieren sie.

Wenn sich die Liberalen am 6. November erneut treffen, dürfte auch die Kandidatenliste für die Wahl zum Stadtparlament eine Rolle spielen. Nikolai, dort derzeit der einzige FDP-Abgeordnete, will wieder kandidieren und würde bei Bedarf auch als Spitzenkandidat zur Verfügung stehen. Er hofft, dass sich für die Liste der Liberalen vier bis fünf Mitglieder finden. Immerhin ist die Zahl der Parteimitglieder leicht steigend.