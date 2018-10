Pinnow verjüngt sich weiter

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Seit Jahren begrüßt der Pinnower Bürgermeister Walter Kotzian die neuen Erdenbürger in seinem Dorf persönlich. In diesem Jahr hat er reichlich zu tun. Dieser Tage besuchte er drei Familien, die sich über Nachwuchs freuen. Für die Muttis gab es Blumen und für die Babys Kuscheltiere und Einkaufsgutscheine.

Emilian Joel konnte den Gast schon sitzend begrüßen. Er wurde am 17. Mai geboren. Der zweite Sohn von Christin Lange und Karsten Peters wurde in Berlin entbunden, wo auch Bruder Adrian Finn 2016 zur Welt kam. „Als die Wehen kamen, sind wir losgefahren“, erzählt die Mutti. Der Kleine hält die Familie auf Trab. Hingelegt zu werden mag er gar nicht. Er will Körperkontakt. Bruder Adrian kuschelt oft mit ihm. Vater Karsten Peters, der aus Pinnow stammt, wohnte einige Jahre in Berlin, wo er auch seine Partnerin Christin aus dem Spreewald kennenlernte. „Solange man keine Familie hat, ist Berlin schön. Aber mit Familie ist man auf dem Land besser aufgehoben“, sagt die junge Mutter. „Hier haben wir alles: Kita, Schule und Verkehrsanbindung.“ Und gleich nebenan wohnt die Mutter von Karsten. Ab Dezember nimmt der Papa sieben Monate Elternzeit. Die wird er voll genießen, denn als Rohrreiniger in Berlin muss er immer früh aufstehen und hat wenig Zeit für die Familie, erzählt er.

Edgar Arthur, der am 8. August um 3.29 Uhr das Licht der Welt erblickte, ist dagegen schön länger Pinnower als sein Papa Thomas Tröllmich. Der arbeitet als Informatiker in Berlin und ist seit Ende September in Pinnow gemeldet. Vier Jahre lang war er Gast in der Schwedter Wohnung seiner Freundin Antonia Schmock, die aus Pinnow stammt. Jetzt wohnen alle hier im Haus ihrer Großeltern, die sich über neues Leben im Haus freuen. Auch ihre Eltern leben in Pinnow. „Alle beisammen, das ist schön. Man kann sich helfen“, sagt Antonia Schmock. Selbst der 14-jährige Kim Alexander schiebt seinen Bruder öfter im Kinderwagen durchs Dorf.

Die kleine Roxi ist das vierte Kind der Familie Ziemann/Schmidt. Sie ist die allerjüngste Pinnowerin, kam am 2. Oktober mit gerade mal 47 Zentimetern und 2570 Gramm zur Welt. Sie entwickelt sich prima. Roxi war nicht geplant, erzählt die Mutter Nadine Ziemann, die aus Pinnow stammt. Ihr Partner Frank Schmidt ist vor sieben Jahren zugezogen. „Bis zur 27. Woche wollte ich gar nicht wahrhaben, dass ich schwanger bin“, verrät die vierfache Mutti. Jetzt baut Frank Schmidt gerade das zweite Hochbett aus Euro-Paletten. Die beiden Söhne Robert (10) und Ronny (4) hatten schon eins in ihrem Zimmer. Rosalie (6) bestand auf das gleiche, wo sie doch jetzt weibliche Verstärkung bekommen hat. Da musste der Papa also ran.

Der Bürgermeister muss das auch bald wieder, denn noch in diesem Jahr hat sich weiterer Nachwuchs in seinem Ort angekündigt.