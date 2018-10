Im Traum ist alles logisch

Yasemin Gürtanyel

MOZ-Serie Wenn wir schlafen und träumen, ist unser Gehirn keineswegs ausgeschaltet. Immer noch ist es hochaktiv, allerdings arbeitet es auf eine andere Art als im Wachzustand, erklärt Traumforscher Michael Schredl auf die Fragen von Yasemin Gürtanyel.Daher folgen Träume auch ihrer ganz eigenen Logik.

Herr Schredl, was passiert im Gehirn, wenn wir träumen?

Wenn wir wach sind, werden die Sinneseindrücke in den verschiedenen Hirnregionen verarbeitet. Diese Regionen sind im Traum auch aktiv. Was das subjektive Erleben betrifft, ist der Unterschied zum Wachzustand gar nicht so groß. Das Hirn nimmt im Schlaf aber andere Funktionen wahr: Es werden vor allem Informationen bearbeitet, die im Wachzustand aufgenommen wurden.

Läuft das subjektive Erleben die ganze Nacht?

Die Forschung geht mittlerweile davon aus, dass wir immer träumen, nicht nur während der REM-Phasen. Die Träume sind dann zwar besonders intensiv, aber das subjektive Erleben ist nie abgeschaltet. Selbst während einer Narkose nicht, und sogar bei Koma-Patienten ist es zum Teil aktiv.

Die Logik scheint und in vielen Träumen aber abhanden zu kommen ...

Zumindest, wenn wir den Traum von außen betrachten. Aber das Verblüffende ist: Während des Träumens erscheint uns alles in den meisten Fällen durchaus logisch zu sein. Man meint ja, der Traum sei Realität, auch wenn er noch so abstrus ist. Es muss aber nicht sein, dass die Logik immer abgeschaltet ist. Wenn man im Traum nackt ist, macht man sich ja oft Gedanken darüber, was die anderen wohldenken.

Dass wir fliegen können, kommt uns dagegen nicht seltsam vor.

Das stimmt, man denkt meistens nicht über physikalische Gesetze nach. Wobei es das schon auch gibt – manche Menschen sind sich dann bewusst, dass sie träumen. Es handelt sich um so genannte luzide Träume oder auch Klarträume.

Kommt das häufig vor?

Nein, selbst bei regelmäßigen Klarträumern machen diese nur etwa ein Prozent der Träume aus. Bestimmte Hirnregionen sind dann besonders aktiv. Etwa der präfrontale Cortex, der beim Träumen sonst wenig aktiv ist – im Wachzustand ist er unter anderem zuständig für Reflexionen.

Warum träumen wir überhaupt?

Belegt ist keine der Theorien. Es gibt zwei grundlegende Richtungen. Die eine sagt, dass das subjektive Erleben nur im Wachzustand Sinn macht, indem es etwa Erfahrungen bewertet. Demnach hätte sich die Natur einfach nicht die Mühe gemacht, es im Schlaf abzuschalten. Die meisten Traumforscher nehmen aber an, dass das subjektive Erleben auch im Traum einen Sinn hat. Zum Beispiel, weil es alte Informationen, etwa aus der Kindheit, mit aktuellen vermischt. Man probiert quasi im Schlaf neue Taktiken aus, was helfen kann, Probleme zu lösen. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass im Traum soziale Fertigkeiten trainiert werden. Soziale Interaktionen kommen im Traum recht oft vor, wenn auch nicht immer angenehme. Der soziale Status war in der Menschheitsgeschichte schon immer sehr wichtig. Es würde also Sinn ergeben, den Umgang mit anderen im Traum zu üben.

Viele Menschen versuchen, ihre Träume zu deuten. Gibt es dafür wissenschaftliche Grundlagen?

Ich versuche, den Begriff „Traumdeutung“ zu vermeiden. Klar ist, dass Träume damit zu tun haben, was wir tagsüber erleben – aber das spiegelt sich nicht eins zu eins wider! Wenn wir Probleme mit dem Chef haben, kann das im Traum kreativ umgesetzt und mit älteren Erlebnissen vermischt werden. Vielleicht hatten wir schon ähnliche Probleme mit unserer Mutter, konnten uns als Kind nicht durchsetzen – also kann es sein, dass man von der Mutter träumt. Ein Traum kann sinnvolle Hinweise geben. Wenn man aber von etwas Länglichem träumt, muss das kein Sexualsymbol sein. Es geht vielmehr um den Kontext. Zum Beispiel wurde ein Pferd früher oft als Symbol für animalische Energie gesehen. Entscheidend ist aber, ob man von einem angenehmen Ausritt auf dem Pferd träumt, oder ob es bedrohlich auf einen zukommt, es sich also um einen Angsttraum handelt. Die Gefühle im Traum sind entscheidend.

Viele Menschen werden von Albträumen geplagt. Unterscheiden die sich von normalen Träumen?

Das sind Träume, die mit starken negativen Emotionen verbunden sind – in 85 Prozent der Fälle mit Angst, es kann aber auch Ekel sein. Sehr oft ist dieses Gefühl so heftig, dass wir aufwachen. Fünf Prozent der Menschen haben sogar eine Albtraumstörung, sie träumen so oft schlecht, dass das ihren Alltag belastet. Das ist meist der Fall, wenn man mehr als einmal pro Woche einen Albtraum hat. Albträume haben ihre normale Funktion, das Bearbeiten von Erlebtem, verloren, weil sie mit dem Aufwachen enden.

Warum haben manche Menschen häufig Albträume?

Es gibt eine Veranlagung dazu, sensible Menschen haben öfter Albträume. Ein wichtiger Faktor ist aber auch Stress jeglicher Art. Und eine Rolle spielen Traumata, etwa Misshandlung, Gewaltverbrechen oder Kriegserlebnisse. Es kommt vor, dass Menschen noch Jahrzehnte später vom Zweiten Weltkrieg träumen.

Kann man sich vor diesen schlimmen Träumen retten?

Die wirksamste Therapie ist, sich im Wachzustand mit seinen Albträumen zu beschäftigen. Man sollte die Situation durchdenken und sich eine Lösung überlegen. 75 Prozent der Menschen wollen ihre Albträume vergessen, aber das ist nicht sinnvoll. Denn je mehr man von ihr wegläuft, desto größer wird die Angst. Man muss dagegen lernen: Die Angst ist gar nicht so schlimm, es gibt eine andere Möglichkeit als Weglaufen.

Funktioniert das auch, wenn man nicht immer den gleichen Albtraum hat? Die Lösung für den einen funktioniert ja beim anderen vielleicht nicht …

Ja, das klappt trotzdem. Weil man das Prinzip verinnerlicht hat, eine Lösung zu finden.

Haben Kinder öfter Albträume als Erwachsene?

Ja. Das liegt daran, dass Kinder in ihrer psychischen Entwicklung nicht fertig sind. Sie haben noch nicht gelernt, dass es manchmal besser ist, sich der Angst zu stellen.

Ein häufiger Traum ist der Fall ins Bodenlose. Was hat es damit auf sich?

Meist prallt man ja nicht auf – die Angst nimmt so weit zu, dass man wach wird. Dahinter steckt oft die Angst vor Kontrollverlust. Es kann ein Hinweis sein, dass man im wachen Leben ein Problem in Angriff nehmen sollte.

Manche Menschen behaupten, sie träumen nicht – kann das zutreffen?

Alle Menschen träumen! Das ist eine Grundfunktion des Gehirns. Das Problem ist eher, sich nach dem Aufwachen daran zu erinnern.

Warum?

Beim Aufwachen schalten die Aktivitätsmuster im Hirn auf „wach“ um. Wenn das nicht gut gelingt, vergisst man die Träume. Man kann aber trainieren, sich zu erinnern. Sofort nach dem Aufwachen sollte man den Traum mehrfach durchgehen – schon wenn man sich auf die andere Seite dreht, kann alles vergessen sein.