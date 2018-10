Das Zünglein an der Waage

Stefan Kegel und André Bochow

Berlin/Wiesbaden (MOZ) Neben CDU, SPD, Grünen und AfD werden voraussichtlich auch zwei weitere Parteien in das hessische Landesparlament einziehen, die zum Zünglein an der Waage werden könnten: FDP und Linke.

Selten gab es in einem Landesparlament so viele Optionen für eine Regierungsbildung. Nach Abzug der AfD, mit der keine der voraussichtlichen Landtagsparteien koalieren will, sind mehrere Bündnis-Konstellationen möglich.

Ein Jahr nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen wollen zum Beispiel die Liberalen nun in Hessen zeigen, dass sie regierungswillig sind. Falls die bisherige schwarz-grüne Koalition keine Mehrheit mehr erhält, dann stehe die FDP zur Verfügung, um eine Regierung zu bilden, hat Spitzenkandidat René Rock vor der Wahl beteuert.

Der Liberale, der sich vor allem auf dem Gebiet der Bildungspolitik hervortut, wird auch in der Berliner Zentrale seiner Partei unterstützt. „Die FDP steht im Land Hessen für ein Modell Schleswig-Holstein, aber nicht für ein Modell Merkel bereit“, sagt Liberalen-Chef Christian Lindner. Das Land brauche keinen Linksruck und keinen Stillstand, sondern Tempo. Eine Koalition unter einem grünen Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir schließt die hessische FDP allerdings aus.

Unter dem „Modell Merkel“ versteht der Parteivorsitzende den Versuch, ein schwarz-grünes Bündnis mit der FDP als reinem Mehrheitsbeschaffer zu basteln. Den Liberalen hängt immer noch das Trauma der schwarz-gelben Bundesregierung von 2009 bis 2013 an, als sie sich von der Union untergebuttert fühlten und keines ihrer wichtigen Projekte durchbringen konnten. Ähnliche Befürchtungen waren auch einer der Gründe, warum die Partei 2017 aus den schwarz-grün-gelben sogenannten Jamaika-Verhandlungen ausstieg.

Gleichwohl haftet ihr dieser Makel des Wegrennens wie eine Schicht schwarzer Teer an. Umso wichtiger ist ihr, die Hessenwahl nach der Regierungsbeteiligung in Schleswig-Holstein zum zweiten Testlauf für ein Jamaika-Bündnis zu machen. Nach Neuwahlen schließt Lindner einen weiteren Anlauf dazu auf Bundesebene nicht aus. Allerdings ohne Kanzlerin Merkel.

Die hessischen Linken freuen sich seit Wochen über stabile Umfrageergebnisse. Sollten sie in die Nähe der acht Prozent kommen, die ihnen vorausgesagt werden, dann ist sogar eine Regierungsbeteiligung möglich. Vor allem dann, wenn die Grünen vor der SPD liegen und die FDP bei ihrer Weigerung bleibt, einen grünen Ministerpräsidenten zu stützen.

Die linke Bundesspitze setzt, ausnahmsweise geschlossen, große Hoffnungen auf die hessischen Genossen. Nach dem Nichteinzug in den bayrischen Landtag soll nun zum dritten Mal der Einzug in das hessische Parlament gelingen. Dabei kommt den Linken die erhebliche Anzahl größerer Städte in Hessen zugute, weil sie im urbanen Milieu die meisten Anhänger haben. Vor allem die Spitzenkandidatin Janine Wissler überzeugte im Wahlkampf. Nicht zuletzt dadurch, dass sie Themen wie Umwelt, Kultur und Bildung besetzte.