Wie finden Sie die Zeitumstellung?

Kathleen Stehler (29): Meine Kinder haben Schwierigkeiten, sich an den neuen Rhythmus anzupassen, vor allem beim Zubettgehen. Die Zeitumstellung gehört abgeschafft. © Foto: Annemarie Diehr

Johannes Schreiber (32): Für mich ist es sinnlos. Man benötigt mehr Licht, also bringt es keine Stromersparnis. Außerdem sollten die Uhren in Europa einheitlich ticken. © Foto: Bettina Winkler/MOZ

Theres Borges-Knott (28): Ich finde die Umstellung der Uhr nicht gut. Kleinkinder brauchen immer einige Tage, um wieder in ihren Schlaf-Ess-Rhythmus zu kommen. © Foto: Bettina Winkler/MOZ

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Wir wünschen uns den Sommer zurück, also drehen wir auch die Uhr zurück – dies ist eine von vielen Eselsbrücken, um die Frage, ob vor oder zurück, zu beantworten.

Am Sonntag gilt wieder die Winterzeit. Dadurch ist es in den kommenden Wochen morgens früher hell und dafür nachmittags eher dunkel. Dass die Zeitumstellung vor allem Gegner hat, zeigt eine kleine Umfrage in Fürstenwalde und Bad Saarow.

Die Befragten klagen über Probleme, sich an den neuen Rhythmus zu gewöhnen, auch ist der tatsächliche Nutzen der Zeitumstellung umstritten. Bei einer EU-Umfrage hatte vor wenigen Monaten eine große Mehrheit das Ende der Zeitumstellung gefordert.