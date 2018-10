Schienenersatzverkehr mal anders

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) „Wir sind fixer als die Bahn“, schmunzelte ein Bauarbeiter, als wir am Mittwoch erstaunt feststellten, dass die neue Brücke in Werbig binnen zwei Stunden eingesetzt worden war.

Acht Stunden hatte die Firma für das Prozedere angekündigt. Manch einer wollte am Nachmittag noch zuschauen. Doch da war alles längst erledigt. Tut uns leid, aber mitunter geht es eben mal schneller als gedacht. Das Thema „Schienenersatzverkehr“ bekam bei den Arbeiten übrigens eine ganz neue Bedeutung angesichts des Baggers auf den Gleisen. Manchmal schweifen einem die Gedanken ab.

So wie bei einem Bericht über die Stadtverordnetenversammlung. Da hat die Schreiberin einen Abgeordneten Jörg Münch zitiert und meinte einen ganz anderen, nämlich Daniel Münch, seinen Neffen. Irgendwie waren die Gedanken da wohl bei der täglichen Mittagessen-Tank-Stelle im Imbiss von Jörg Münch. Vielleicht hatte die Autorin beim Schreiben Hunger?

Nicht nur in Gedanken haben viele dem kranken Pony Ronja auf dem Pferdehof von Anja Krämer in Lebus beigestanden, sondern auch tatkräftig und spendenfreundlich. Da war die Birkenhof-Chefin baff. Und bedankte sich überschwänglich bei der MOZ, die von der Not des Ponys berichtet und viele Leute zum Benefizfest gelockt hatte. Wir geben den Dank gern an all jene weiter, die in Lebus vorbei geschaut und gespendet haben.

Gleich zweimal kassierte auch unsere neue Volontärin in dieser Woche dickes Lob. Aus Neuhardenberg kam eins, weil sie so kompetent über den Abend berichtet hatte, bei dem es um Karl Marx und die Kunst ging. Und der Kreissportbund war happy über ihren Beitrag von der 90-jährigen Seelowerin Ingeborg Grauel, die immer noch so engagiert beim Sport mitmacht. Unsere Christina war ganz gerührt. Anerkennung ist nämlich auch für die scheinbar immer so abgeklärten jungen Leute Balsam und Motivator. In diesem Sinne: Loben Sie Ihre Mitmenschen, wenn sie etwas prima hinbekommen haben. Schönes Wochenende.