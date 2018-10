Halloween erfreut sich in Brandenburg großer Beliebtheit

dpa

Potsdam (dpa) Die alljährlichen Halloween-Feiern greifen auch in Brandenburg immer weiter um sich. Vielerorts wird das in Amerika viel gefeierte Fest am 31. Oktober, das nach der Wende auch in Brandenburg immer beliebter wurde, zum Veranstaltungsmagneten im Großen und Kleinen, wie eine Umfrage ergab.

„Das Fest ist über die Jahre immer umfangreicher geworden“, sagt Maika Ziehl vom Spargelhof Klaistow (Potsdam-Mittelmark). Dort wird Halloween seit mehr als zehn Jahren im Rahmen der Kürbisausstellung gefeiert.

Das Programm locke immer mehr Berliner und Brandenburger an. „Überall auf dem Hof sind mittlerweile schaurig-schöne Halloween-Dekorationen den gesamten Oktober über zu sehen“, sagt Ziehl.

„Die Qualität solcher Veranstaltungen hat sich stetig verbessert“, sagt Patrick Kastner von der Tourismus Marketing Brandenburg (TMB). Ob die Gruselparty in den Kulissen des Filmparks Babelsberg oder die Halloween-Fahrt mit der Museumsbahn in Gramzow (Uckermark) - Touristiker, Gastronomen und Vereine ließen sich immer mehr rund um das Fest einfallen. Zu einem echten Gruselerlebnis für Erwachsene komme es beispielsweise in der Westernstadt „El Dorado“ in Templin (Uckermark). „The walking Dead experience“, heißt dort eine Veranstaltung, bei der die Besucher den Ansturm von „Untoten“ abwehren müssten.

Mehr als 30 Veranstaltungen in Verbindung mit Halloween in Brandenburg führt die TMB derzeit auf ihrem Wochenplan. „Sie alle können mit ihrer Besonderheit punkten und locken sicher auch Gäste überregional an“, sagt Kastner.

Auch in märkischen Dörfern wird der nicht mehr ganz so neue Brauch wohlwollend aufgenommen. In Sewekow (Ostprignitz-Ruppin) lädt der Heimatverein schon seit 22 Jahren zum Halloween-Umzug. „Ein kanadisches Pärchen, das hergezogen war, hatte uns damals dazu animiert“, blickt die Vereinsvorsitzende Heidi Schäfer zurück. Zu DDR-Zeiten und Anfang der 90er Jahre habe man Halloween in Sewekow nur aus amerikanischen Horrorfilmen gekannt.

Den ersten Umzügen hätten sich noch zahlreiche Kinder und Eltern aus den umliegenden Dörfern angeschlossen. „Heute macht fast jeder Ort seine eigene Halloween-Party“, sagt Schäfer. Doch es habe nicht nur Zuspruch gegeben. Damals hätten sich besonders kirchliche Institutionen über die Zelebrierung dieses wohl ursprünglich heidnischen Brauches aufgeregt. „Mittlerweile hat sich das gelegt, wir machen das schließlich nur zur Vergnügung“, so die Vereinsvorsitzende.

Neben Gastronomen und Touristikern steigt auch der Handel in Brandenburg gerne auf den Gruselspaß ein. „Spürbar ist, dass der Markt für Halloween-Artikel Jahr für Jahr wächst“, sagt Phillip Haverkamp vom Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB). So groß wie in Berlin sei die Nachfrage allerdings noch nicht. Der Verkauf von Kostümen, Spielzeug oder Accessoires gehe oft mit kleineren Aktionen einher. So gebe es beispielsweise in der Bahnhofspassage in Potsdam Workshops zum Kürbisschnitzen.