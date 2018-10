Kleine Matratzen-Typologie

Matratzen gibt es in verschiedenen Materialien: Boxspring © Foto: MMH

Federkernmatratze

Besteht im Inneren aus einem System von Stahlfedern, die sich unabhängig voneinander bewegen können und den Druck verteilen. Damit die Federn nicht zu spüren sind, sind sie von Polstermaterialien umgeben. Die Federn wirken wie eine eingebaute Pumpe, deswegen zirkuliert die Luft in einer Federkernmatratze gut. Diese gibt schnell Wärme und Feuchtigkeit in die Umgebung ab.

Gut für: Menschen, die in der Nacht stark schwitzen.

Schaumstoffmatratze

Matratzen aus Polyurethan sind in Deutschland am weitesten verbreitet. Sie sind relativ leicht. Sogenannte Kaltschaummatratzen sind hochwertiger und elastischer als Standardschaummatratzen, aber oft teurer. Ein Qualitätskriterium hierbei ist das Raumgewicht. Dieses gibt an, wie dicht aufgeschäumt der Schaumstoff ist und sollte laut Matratzenverband über 40 Gramm liegen.

Gut für: Menschen, die nachts eher frieren, für schwitzende Schläfer eher ungeeignet.

Latexmatratze

Besteht aus aufgeschäumtem Latex, das eine hohe Anpassungsfähigkeit besitzt. Das Material hat gute stützende Eigenschaften und gibt nur dort nach, wo es belastet wird. Latexmatratzen werden mit drei bis sieben unterschiedlich harten Liegezonen hergestellt. Latexmatratzen sind oft schwerer als solche aus Schaumstoff und deshalb auch schwieriger zu wenden und zu transportieren.

Gut für: Menschen, die nachts eher frieren, wegen der guten Wärmeisolation des Latex.

Viscoschaum-Matratze

Besteht aus einer Auflage oder einem Kern aus viskoelastischem Schaum. Dieser verformt sich mit Wärme und Druck, passt sich der Körperform an. Verändert man seine Position, nimmt die Matratze zeitverzögert die Ursprungsform an (Memory Effekt). Manche Rückenprobleme können dadurch gemildert werden, die Mulden können aber Schlafbewegungen einschränken und zum Aufwachen führen.

Gut für: Menschen, die es kuschelig mögen, für starke Schwitzer eher ungeeignet.

Boxspringbett

Ein Boxspringbett ist anders als ein klassisches Bett aus Bettgestell, Lattenrost und Matratze aufgebaut: Ganz unten steht die „Box“, ein Rahmen mit einem festen Federkern. Darauf wird eine Federkernmatratze gelegt, auf der wiederum oft noch ein Topper liegt – eine weiche Auflage, einige Zentimeter dick. Im angelsächsischen Raum schon lange etabliert.

Gut für: Menschen, die oft frieren. Für Schwitzer wegen der eher schlechten Belüftung laut Stiftung Warentest weniger geeignet.