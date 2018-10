Erster Entwurf für neue Autobahnbrücke an der A10

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Jetzt ist bekannt, wie die neue Autobahn-Brücke am Zehnrutenweg in Mühlenbeck aussieht. Vertreter des Projektbetreuers Deges haben diese Woche einen Entwurf in der Veraltung vorgestellt, der auf der nächsten Bauausschusssitzung am 6. November von den Planern und Auftragnehmern erläutert wird.

Über die Autobahnbrücke am Zehnrutenweg führten wichtige Wirtschafts-, Wander- und Verbindungswege der Gemeinde. Nachdem die Brücke beim Ausbau des nördlichen Berliner Rings zunächst ersatzlos abgerissen werden sollte, konnte die Gemeinde dann vor dem Oberverwaltungsgericht doch noch einen Ersatzneubau erkämpfen.

„Nun wird die neue Brücke im Detail geplant“, teilte Gemeindesprecherin Rita Ehrlich am Freitag mit. Erste Parameter sind aber schon bekannt. Die neue Zehnrutenwegbrücke soll laut den Planungen der Deges als Rahmenbauwerk in Stahlverbundbauweise errichtet werden. Die neue Brücke ist nach Angaben von Rita Ehrlich für eine Belastung bis 60 Tonnen ausgelegt. „Damit sind auch perspektivisch steigende Verkehrslasten berücksichtigt“, erklärt sie die hohe Tonnage, ohne ins Detail zu gehen. Die alte Brücke durfte lediglich von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern sowie der Rettungskräften bei Einsätzen benutzt werden.

Die neue Brücke wird an identischer Stelle zwischen zwei Stützen (Widerlagern) auf einer Länge von 43 Metern frei schweben. Die tragenden Säulen werden schräg angeordnet – aus statischen wie optischen Gründen – und die frühere Mittelsäule entfällt.

Zwischen den Brückengeländern sind sechs Meter Nutzbreite vorgesehen. Davon entfallen 3,50 Meter auf die einspurige Fahrbahn. Mit den Banketten auf beiden Seiten ergibt sich sogar eine gesamte Fahrbahnbreite von fünf Metern. Die alte Brücke hatte eine Fahrbahnbreite von 4,5 Metern.. Oberhalb der Borde verläuft rechts und links ein schmaler Notgehweg als Ausweichmöglichkeit.

Bis Anfang November will die Deges nun alle Planunterlagen beim zuständigen Ministerium einreichen, um Baurecht zu bekommen. Die Planfeststellungsbehörde könnte dazu auch noch einmal eine öffentliche Auslegung beschließen. Gebaut wird dann nach Abschluss der Autobahnarbeiten voraussichtlich ab 2021 für eine Dauer von zwölf Monaten – bei laufendem Verkehr auf der dann sechsspurigen A.10.

An den Kosten für Planung und Neubau wird sich auch die Gemeinde Mühlenbecker Land beteiligen. Dabei hat der Landkreis bereits mündlich zugesagt, einen Teil dieser Kosten zu übernehmen. Genaue Angaben zu den Gesamtkosten machte Rita Ehrlich nicht.

Die Tagung des Bauausschusses, in der die Planungen vorgestellt werden, findet am Dienstag, 6. November, ab 18.30 Uhr im Schildower Bürgersaal an der Franz-Schmidt-Straße 3. Zu Beginn können Einwohner Fragen stellen.