Wiederaufbau nach Brandkatastrophe

Uwe Werner

Templin Den 2. Juli 2018 wird der Templiner Unternehmer Paul Benzin nie vergessen. An diesem Tag wütete ein Großbrand auf dem Gelände seiner Firma Schrotthandel & Containerdienst und richtete einen Schaden in Millionenhöhe an. Mit insgesamt 26 Fahrzeugen kämpften die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Templin – unterstützt von acht Wehren aus der Umgebung und Spezialisten der PCK-Werksfeuerwehr Schwedt – viele Stunden lang mit den Flammen. Am Donnerstag besuchten der Templiner Bürgermeister Detlef Tabbert (Die Linke) und Christopher Zahl von der Freiwilligen Feuerwehr Templin den Unternehmer. „Wir möchten uns über die aktuelle Situation und die inzwischen erfolgte Wiederaufnahme des Betriebs informieren. Die Stadt Templin hat großes Interesse daran, dass dieses traditionsreiche Unternehmen am Markt bleibt und dass die Mitarbeiter und ihre Familien eine sichere Zukunft haben“, sagte Tabbert.

Er sicherte Paul Benzin „jede nur mögliche Hilfe der Kommune bei der Regelung behördlicher Probleme und die enge Kooperation mit dem Bereich Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung“ zu. „Insgesamt sind acht Hallen auf dem Firmengelände ein Opfer der Flammen geworden. Dabei wurden die Annahmehallen für Papier und Pappe beziehungsweise Buntmetall komplett vernichtet. Außerdem ist ein Großteil unserer darin befindlichen Technik und Ersatzteile zerstört worden“, resümierte Paul Benzin. Der Gesamtschaden liege „in Millionenhöhe“. Er und seine Mitarbeiter fürchten bis heute um ihre wirtschaftliche Existenz. „Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Die Versicherung hält sich leider bedeckt“, beschrieb Paul Benzin die Situation. Er sei froh, dass seine Familie und die Mitarbeiter ihm den Rücken stärken.

„Bis heute geht mir der Gedanke nicht aus dem Kopf, alles hinzuwerfen. Aber das wäre die schlechteste Lösung.“ Paul Benzin will lieber die Ärmel hochkrempeln. Er möchte sein Unternehmen in ruhiges Fahrwasser bringen und versuchen, die alte Leistungsfähigkeit wieder herzustellen. „Inzwischen läuft der Betrieb bei uns wieder. Unsere Kunden können wieder Schrott, Buntmetall, Bauschutt, Papier und Pappe sowie Alttextilien anliefern. Der Containerdienst war von der Havarie nicht betroffen. Wir bieten also uneingeschränkt auch die Bereitstellung und den Transport von Containern sowie die Entsorgung von Abfällen, die in den Containern gesammelt werden, an“, so Paul Benzin.