Wenn sich das Vergessen ins Leben schleicht

Silvia Passow

Falkensee Der ältere Herr läuft zielstrebig voraus, seine Begleiterin hat Mühe mit ihm Schritt zu halten. Mit großen Schritten überbrückt er die Distanz, läuft geradewegs auf Else Schmidt zu. Erst im letzten Moment, bleibt er ruckartig stehen, der Oberkörper schaukelt kurz nach. Erwartungsvoll mustert er die Frau, die seinen Blick offen erwidert. „Hallo“, sagt er nur. Neben ihm taucht seine Begleiterin am Rollator auf, bleibt ebenfalls stehen und holt erst mal tief Luft. „Hallo“, sagt auch Else Schmidt, berührt den Herrn sacht am Arm. „Können sie mir vielleicht helfen, mein Gedächtnis ist manchmal etwas schwach. Wie war noch mal ihr Name?“ Der Herr lächelt wie jemand, der das Problem kennt und stellt sich kurz und knackig vor.

Leben mit dem Vergessen

Else Schmidt (59), Diplom-Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin leitet die Kontaktstelle Hilfe zur Selbsthilfe für Pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz. Die etwas atemlose Dame am Rollator ist so eine Angehörige, ihr Ehemann mit dem flotten Schritt an Demenz erkrankt. Und Schmidt diejenige die weiß, wie man die Situation überbrückt, wenn die Krankheit den Menschen in Verlegenheit bringt. Während die Dame sich hier mit anderen Angehörigen trifft und austauscht, wird ihr Ehemann betreut. Die 65-jährige Sabine Mbata-Mbuta leitet die Betreuungsgruppe als Ehrenamtliche. 125 Euro können dafür über einen anerkannten Träger, wie dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), abgerufen werden. „Wissen nur viele Betroffene nicht“, sagt Schmidt. Das ist aber nur einer der Gründe, warum Angehörige die Angebote der Selbsthilfegruppe nicht nutzen.

Tabu-Zone Demenz

Demenz kann man am Besten mit Nachlassen der Kraft des Verstandes übersetzen. Es gibt unterschiedliche Formen der Demenz, die Alzheimer-Krankheit ist die Häufigste. Ein hohes Lebensalter gilt als Risiko, jedoch kann die Krankheit in seltenen Fällen auch früher ausbrechen. Der Lebensstil kann den Ausbruch der Erkrankung beeinflussen, verhindern kann er sie nicht. In etwa einem Prozent der Alzheimer-Erkrankten kann eine genetische Veranlagung nachgewiesen werden.

Dennoch scheuen gerade Angehörige mit Demenzerkrankten die Öffentlichkeit. Der Wahnsinn in der Familie, vielleicht doch übertragbar? Dabei wissen es viele Leute heute schon besser, Demenz hat nichts mit Wahnsinn zu tun, ist nicht ansteckend und doch besteht diese Scheu, diese in die Einsamkeit führende Scham.

Klischeebehaftet und mit

Fremdschämen verbunden

Fällt das Wort Demenz, denken viele an den alten Menschen, mit wirrem Haar und irrem Blick, der gleich etwas höchst Ungewöhnliches anstellen wird. Gibt es, nur trifft dieses Bild nicht die Mehrheit der Erkrankten. Die Demenz, auch das gehört zu ihrer Tücke, gleitet schleichend voran und genauso gleitend sind die Übergänge. So verschieden die Menschen, so verschieden ihr Verhalten, auch mit Demenz.

Nicht wenige Erkrankte ziehen sich in sich selbst zurück. Aus Angst vor Entdeckung der eigenen Schwäche. Wer nichts macht, kann auch nichts falsch machen. Trägt man erst mal den Stempel mit der Aufschrift, „läuft nicht ganz rund“, wer glaubt einem dann noch? Und wenn man dem Inhalt des Buches nicht folgen kann, kann es getrost im Regal verstauben.

Nicht die Demenz steckt an, die Isolation durchaus. Denn pflegende Angehörige teilen sie, mal ist es die Angst, der Erkrankte könnte stürzen oder weglaufen, mal die Sorge, es könnte die Herdplatte eingeschaltet und vergessen werden. Und wenn jemand nicht mehr weiß, ob er hungrig oder durstig ist, dann überlässt man ihn nur ungern fremden Händen. Gemeinsam vereinsamen, Familie, Freunde ziehen sich zurück, es bleiben nur Ärzte und Pflegekräfte als Kontakt zur Welt nach Draußen.

Zwischen Pflege und den

eigenen Ansprüchen

Als Thomas Pirlich erkannte, dass seine Mutter nicht mehr allein zu Hause bleiben konnte, zog der 69-jährige Witwer zu ihr nach Falkensee. Das ist jetzt zwei Jahre her. „Ein Schlaganfall“, vermutet er, die Auswirkungen ähnlich der einer Demenz. Die betagte Dame ist schon mehrfach gestürzt, läuft am Rollator, das Haus verlässt sie allein nicht. Zum Haus führen Stufen, vor denen fürchtet sie sich. „Irgendwie gut, so muss ich nicht befürchten, dass sie davonläuft“, sagt Pirlich. Den Tagesablauf hat er auf die Bedürfnisse der Mutter zugeschnitten und dennoch weiß sie oft nicht, welche Tageszeit gerade ist oder welche Mahlzeit sie vor sich hat.

Pirlich beschreibt seine Mutter als eher antriebsarm. Sie geht noch allein zur Toilette, in die Küche gehen um sich etwas zu essen zu holen, würde sie aber nicht. So sitzt sie im Sessel, harrt der Dinge, die da kommen, döst ein wenig und wartet. Auf was? „Fernsehen mag sie nicht mehr. Ich glaube, das überfordert sie“, sagt Pirlich. So wie vieles andere auch, ihre Aufmerksamkeit ist wie aufgebraucht, verschwunden. „Früher haben wir viele, gute Gespräche geführt.“

Manchmal nimmt Pirlich sich die Zeit, geht hinauf, setzt sich an seinen Computer. „Dann kann ich hören, wie sie über den Flur läuft.“ Manchmal ruft sie nach ihm, mal weil sie etwas braucht, dann wieder um beschäftigt zu werden. „Was soll ich denn tun“, fragt sie ihn dann.

Pirlich beschreibt seine Mutter als „pflegeleicht.“ Dennoch, rauskommen, mal etwas anderes sehen, das ist ihm wichtig. Er geht zum Yoga und ab und an mal ins Theater und seit dem Frühsommer zur Selbsthilfegruppe zum ASB. „Hier treffe ich Leute mit ähnlichen Erfahrungen“, sagt er. Hier kann er sich austauschen, trifft auf Menschen ohne Vorbehalte, die genau wissen, wovon er spricht. Und er kann sich mit wertvollen Informationen versorgen, bekommt Hilfe.

Die Demenz kommt nicht mit

einem Paukenschlag, sie

schleicht leise voran

Der Herr ist um die 50 Jahre, er trägt einen geschäftsmäßigen Anzug, Handy und Aktenordner liegen vor ihm auf dem Tisch. Er ist ins Mehrgenerationenhaus des ASB gekommen, weil er eine eigene Selbsthilfegruppe gründen möchte. Von Menschen mit Demenz für Menschen mit Demenz. „Betroffene gehen mit Betroffenen ganz anders um“, sagt er. Vor einigen Monaten erhielt er die Diagnose, sachlich erklärt er die dazu notwendigen Untersuchungen. Seinen Namen möchte er nicht gedruckt sehen, aus Rücksicht auf die Familie.

„Trauer, Wut, Ängste, Zorn, all das muss man nicht nur mit den Angehörigen teilen.“ Er weiß, all dies gehört dazu, doch nicht ausschließlich. „Die Qualitäten des Lebens ändern sich. Mein Leben mündete an einer Kreuzung, mal sehen, wo es weitergeht.“ Diese Qualität sieht er in der Zeit mit der Familie.

Noch befindet er sich im Frühstadium der Krankheit. „Ich will die Zeit nutzen, anderen helfen und zeigen, man kann trotz Demenz eine schöne Zeit haben.“ Begleitet wird er von einer Frau um die Siebzig. „Der Arzt sagte, ich habe Demenz.“ Sie zuckt die Schulter. „Und nun?“ Sie hat viele Fragen, nur wem kann sie diese stellen? Wem kann man sich öffnen, ohne gleich als nicht mehr zurechnungsfähig zu gelten?

Selbsthilfe von Menschen mit

Demenz für Menschen

mit Demenz

Eine Selbsthilfegruppe der Betroffenen, das ist bei Demenzerkrankten etwas Ungewöhnliches. Die Angebote richten sich an die Angehörigen, nur selten an die Erkrankten. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. listet auf ihrer Internetseite für Berlin vier ähnliche, aber kein vergleichbares Projekt auf. Brandenburg gleicht hier noch einem unbeschriebenen Blatt. Eine Lücke, die gefüllt sein möchte. Das Anliegen der beiden Initiatoren liegt im Erfahrungsaustausch, einen geschützten Raum anbieten, sowie der Information, der Aufklärung, analog und im Netz.

„Wir wollen eine Internet-Plattform einrichten, auf der man sich auch anonym einloggen kann.“ Ansprechen wollen sie Menschen mit Demenz aber auch Jene, die fürchten erkrankt zu sein. Würde das Vorhaben gelingen, hätte der ASB in Falkensee Anteil am Entstehen einer Gruppe mit Alleinstellungsmerkmal. Schmidt will unterstützen. Ihre Selbsthilfegruppe wird ebenfalls vom ASB getragen und vom Landkreis und den Pflegekassen gefördert.