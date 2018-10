Einige Uhren brauchen Zeit

Zeitumstellung: Dirk Lehmann kümmert sich um die Uhr in Speichrow. Am Sonnabend hält er sie eine Stunde an. © Foto: Jörn Tornow

Speichrow/Krügersdorf (MOZ) Die anstehende Uhrenumstellung zum Ende der Sommerzeit macht mittlerweile kaum noch Mühe, denn ein Großteil der Uhren werden vollautomatisch umgestellt.

Im öffentlichen Raum existieren aber auch Zeitmesser, die mehr Zuwendung als eine moderne Funkuhr benötigen. In Speichrow steht seit etwa 1970 eine markante Vierseitenuhr. Die Uhr war eine Spende des Busherstellers Robur, der in Speichrow zwei Ferienbungalows unterhielt. Bis auf den Akku, der bei Stromausfällen die Uhr am Laufen hält, ist die Uhr noch im Originalzustand. Dirk Lehmann kümmert sich darum, dass diese Uhr immer die richtige Zeit anzeigt. Die Mutteruhr hängt im Feuerwehrhaus. Das Gerät gibt jede Minuten einen Stromimpuls auf ein Kabel, das die Mutteruhr mit den vier Uhrwerken verbindet. Mutteruhr ist ein Holzkasten an der Wand und durch die Glasscheibe kann man die Platine mit der Elektronik aus den 1970er-Jahren ansehen. Eine Anzeige der Uhrzeit ist da nicht möglich. Das geht nur über die angeschlossene Uhr vor dem Feuerwehrhaus. Zum Ende der Sommerzeit hält Lehmann die Uhr einfach eine Stunde an. Im Frühjahr lässt er die sie schneller laufen, bis die Zeit korrekt angezeigt wird.

Von Elektronik findet man in der Kirchturmuhr der Kirche Krügersdorf keine Spur. Das vollmechanische Uhrwerk muss spätestens nach 36 Stunden wieder aufgezogen werden. Reinhard Märker kümmert sich darum. Der Krügersdorfer zieht das Uhrwerk alle 24 Stunden auf, damit er eine feste Tageszeit dafür hat. Ebenfalls aufgezogen wird die Mechanik für die Glocke, die zu jeder vollen Stunde 1 bis 12 mal läutet.

Für die anstehende Zeitumstellung am Sonntag stoppt Märker das Pendel für eine Stunde. Im Frühjahr und wenn die Uhr mal etwas nach geht kann er ein Zahnrad verschieben und dann frei einstellen. Das Zahnrad hat eine Beschriftung mit den Zahlen 0, 15, 30 und 45. Das gibt Orientierung genug. Etwas besser geht es, wenn eine zweite Person draußen steht und durch Zuruf beim einstellen hilft. Am Sonnabend, wenn die Feierabendglocke für fünf Minuten läutet, dabei sind alle drei Glocken aktiv, ist Reinhard Märker dabei. „Da sitze ich in der Kirche und genieße das“, erzählt er. Die Feierabendglocke kennt keine Zeitumstellung: Sie läutet im Sommer um 18 Uhr und im Winter um 17 Uhr.