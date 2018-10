Segelclub-Vorsitzender will Streit mit Regattaseglern beenden

Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Rudi Mixdorf ist seit April der neue Vorsitzende des Lindower Segelclubs. Er hat sich vorgenommen, die Probleme, die es mit den Lindower Regattaseglern (LRS) gibt, zu lösen und einen Neustart zu wagen. Doch das gestaltet sich schwierig.

Er habe sich eigentlich überreden lassen, in den Vorstand zu gehen, sagt Rudi Mixdorf. Doch er habe die Chance gesehen, mit einem jungen, unverbrauchten Vorstand, alte Probleme zu lösen. Insgesamt wurden am 4. April vier neue Mitglieder in den Siebenköpfigen Vorstand gewählt. Seitdem hat sich auch einiges getan. Der Verein konnte mehr als 20 neue Mitglieder gewinnen, davon zwölf für die Kinder- und Jugendabteilung. Doch das Problem, dass der SCL mit dem Grundstück hat, ist aus Mixdorfs Sicht weiterhin ungelöst. Seit zwei Jahren teilt sich der Segelclub das Gelände am Gudelacksee mit den Regattaseglern, die sich 2015 vom Segelclub abgespalten hatten. Der SCL nutzt die große Halle, die kleine Halle hat der Club an die LRS vermietet. Der Vertrag läuft Ende dieses Jahres aus. Und es sieht ganz danach aus, dass dieses Dreier-Pachtverhältnis auch in Zukunft bestehen bleibt. Die Stadt hat beiden Vereinen einen Vertragsentwurf zugesandt. Eine erste Version sah vor, den Pachtvertrag erneut auf zwei Jahre zu befristen. Der SCL konnte damit nicht leben, weil ihm die Planungssicherheit fehlt, wenn in zwei Jahren erneut ein neuer Pachtvertrag aufgesetzt werden muss. Nun haben die Stadtverordneten einen neuen Entwurf aufgesetzt, der zwar unbefristet ist, aber jährlich kündbar.

Für Mixdorf ist auch diese Variante keine Lösung, mit der sein Verein gut leben kann. „Ich befürchte, dass es nicht funktioniert, egal, ob aus persönlichen oder objektiven Gründen“, so der 25-Jährige. Aus seiner Sicht sind in dem Entwurf die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nicht klar genug definiert. Deshalb könnten immer wieder Konflikte ausbrechen. Zwar habe das Miteinander in den vergangenen zwei Jahren recht gut funktioniert. Es habe aber auch kaum Berührungspunkte gegeben. Dennoch sei es gelegentlich zu Reibereien gekommen, weil Absprachen zwischen beiden Vereinen fehlten.

Was für Mixdorf aber vor allem gegen den Entwurf des Pachtvertrags spricht: Der Segelclub möchte kein Geld in das Areal stecken, wenn er befürchten muss, dass der Vertrag jederzeit gekündigt werden könnte. „Wir brauchen nichts investieren, wenn die Gefahr besteht, dass wir das Gelände verlieren“, so Mixdorf. Daher würde er sich einen Pachtvertrag wünschen, der mindestens 20 Jahre läuft. Lieber wäre ihm aber, beide Vereine würden sich wieder zusammenschließen. Der Vorstand habe sogar seinen Rücktritt angeboten, damit keine persönlichen Befindlichkeiten einer Fusion im Weg stehen. Alternativ würde Mixdorf sich wünschen, dass die Regattasegler das Vereinsgelände an der alten Försterei ausbauen. Bisher ist dort nur ein provisorisches Clubhaus. Es fehlt an Unterstellmöglichkeiten für Boote. Mixdorf würde die kleine Halle auf dem Segelclub-Gelände weiter an die LRS vermieten, bis sie ihr eigenes Gelände aufgebaut haben. Zudem wäre der SCL bereit, eine Steganlage am Forsthaus, die dem Verein gehört, an die Regattasegler zu verpachten.

Deren Vorsitzender Tony Groche lehnt das ab. „Wir möchten keine Angebote vom SCL. Für uns ist die Stadt der Ansprechpartner“, sagte er am Freitag. Sein Verein könne mit dem Vertragsentwurf der Stadt gut leben. „Ich stehe der Sache positiv gegenüber.“

Aus Sicht der Verwaltung ist das Dreier-Verältnis die beste Lösung. „Für die Stadt ist nur wichtig, dass Segelsport von einem städtischen Grundstück aus betrieben wird“, sagt Amtsdirektor Danilo Lieske. Dass die Regattasegler an der Försterei irgendwann ein eigenes Gelände entwickeln, hält er ohnehin für schwierig. „Planungsrechtlich ist es fraglich, ob der Verein da je bauen kann“, so Lieske. Der jetzige Vertragsentwurf sichere den Status quo. Mixdorfs Wunsch, das Pachtverhältnis auf mindestens 20 Jahre zu befristen, möchte Lieske nicht nachkommen, solange Streit zwischen beiden Vereinen herrsche.

Der Neustart, den Rudi Mixdorf sich bei seinem Amtsantritt vorgestellt hat, rückt damit vorerst in weite Ferne.